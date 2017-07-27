MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kazada ölümden döndü, kurtarma ekiplerine ayakkabılarını sordu

    Kazada ölümden döndü, kurtarma ekiplerine ayakkabılarını sordu

    Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli)(DHA)
    27 Temmuz 2017 - 13:00Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 13:05

    KOCAELİ’nin Kartepe İlçesi’nde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan TIR sürücüsü Yusuf Peltek, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Kurtarma anında ayağından ayakkabıları çıkan Peltek kurtarma ekiplerine "Ayakkabım nerede, gören oldu mu?" diye sorular sordu.

    Kaza, Kartepe İlçesi D-100 Karayolu İbrikdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 JG 5228 plakalı TIR’a, iddialara göre kontrolden çıkıp ani fren yapınca arkasında seyreden Yusuf Peltek idaresindeki 54 LK 644 plakalı TIR arkadan çarptı. Ardından kazaya 1 otomobil 1 TIR ve 1 hafif ticari araç karıştı.

    Yusuf Peltek dorsesinde bulunan her biri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olan demir direklerin öne kayması nedeniyle TIR’ın kupasında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Peltek sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

    Yaralanan Yusuf Peltek, kurtarılma anında ayağından düşen ayakkabısını göremeyince ambulansa binene kadar kurtarma ekiplerine "Ayakkabım nerede? Ayakkabımı kaybettim. Ayakkabımı gören oldu mu?" dedi.

    Kazada ölümden döndü, kurtarma ekiplerine ayakkabılarını sorduYaralanan Peltek, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bu arada TIR’ın altında kalan ayakkabılar itfaiye ekipleri tarafından alınarak ambulansa koyuldu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

     

    Etiketler: Kocaeli , İzmit , trafik kazası , Kartepe , Yusuf Peltek
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri