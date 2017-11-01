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    Kazada kamyonda sıkışan sürücüye ‘Sadece ayağın kırık’ tesellisi

    İHA
    01.11.2017 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Aksaray’da hurda yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kabinde sıkışan sürücüyü yoldan geçen bir güvenlik görevlisi, ‘İyi bak, ayağın kırık. Başka bir şeyin yok’ diyerek teselli etmeye çalıştı.

    Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Hıfsı K. (49) idaresindeki 50 SA 698 plakalı hurda yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Kazada kamyonda sıkışan sürücüye ‘Sadece ayağın kırık’ tesellisiKazada sürücü yaralanırken, bacağı kabine sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kazayı fark ederek duran özel bir güvenlik görevlisi, itfaiye ekiplerinin beklendiği sırada kabinde sıkışan sürücüye, “Bir şeyin yok Allah’ın izniyle. İyi bak, ayağın kırılmış. Başka bir şeyin yok” diyerek teselli etmeye çalıştı.

    Kazada kamyonda sıkışan sürücüye ‘Sadece ayağın kırık’ tesellisiKısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün bacağının kırık olduğu, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kazada kamyonda sıkışan sürücüye ‘Sadece ayağın kırık’ tesellisi

    Etiketler: trafik kazası
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