Kazada kamyonda sıkışan sürücüye ‘Sadece ayağın kırık’ tesellisi

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Hıfsı K. (49) idaresindeki 50 SA 698 plakalı hurda yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, bacağı kabine sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kazayı fark ederek duran özel bir güvenlik görevlisi, itfaiye ekiplerinin beklendiği sırada kabinde sıkışan sürücüye, “Bir şeyin yok Allah’ın izniyle. İyi bak, ayağın kırılmış. Başka bir şeyin yok” diyerek teselli etmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün bacağının kırık olduğu, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.