Kaza yaptı, ölümden döndü... İlk sorusu şoke etti

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ahmet Fazıl Ç., 42 DIM 01 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken cadde üzerinde U dönüşü yapmak isteyen Meryem Ü. idaresindeki 42 DJC 90 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen genç park halindeki 07 EFZ 69 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaralanan motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.







ÖLÜMDEN DÖNDÜ, MOTORUNU SORDU



İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri genç sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık görevlileri vücudunda kırıklar olan yaralı genci sedyeye kontrollü bir şekilde taşıdı. Acı içinde kıvranan motosiklet sürücüsü bir ara kendisine çarpan kadın sürücüye de sözlü tepkide bulundu. Çektiği acı yüzüne de yansıyan yaralı gencin olay yerinde polisleri görünce "Motoruma ne olacak. Ağabey bir şey yapmayın ya” demesi dikkat çekti. Ambulansa taşınan yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.







GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Kaza karışan otomobilin sürücüsü Meryem Ü. ise acılar içerisinde kalan motosiklet sürücüsü gencin bağırması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Şoka giren sürücü Meryem Ü., yaralı motosiklet sürücüsünü sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada uzaktan izledi. Sürücü daha sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Kaza yapan motosiklet, yaralı genci olay yerine gelen motosikletli arkadaşlarından birine teslim edildi.