Kaza yaptı, kocasından korktuğu için intihar etti

Rusya’nın Novocherkassk kentinde bir dram yaşandı… Her şey 20 yaşındaki Anastasia Lysukho’nun, kocasının inatla tek başına binmesini istemediği Lada marka otomobiline binmesiyle başladı. 1 çocuk annesi Anastasia, kocasının iş gezisinde olmasını fırsat bilerek VAZ-2106 model aracın direksiyonuna geçti.

Kocasının, “Sürüş kabiliyetine güvenmediği”ni arkadaşlarına söylediği genç kadın gerçekten de yola çıktıktan birkaç dakika sonra kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın 3 araca çarptı. Kadın, araçta yaklaşık 30.000 TL’lik bir hasara sebep oldu.

Fakat panik olan kadın aracı kaza yaptığı yerde bıraktı ve koşarak eve gitti.

Daha sonra eve gelen kocası, evde genç kadının cansız bedenini bulunca gerçek ortaya çıktı. Bir intihar notu bırakan Anastasia’nın kocasından korktuğu için hayatına son verme kararı aldığı anlaşıldı. Rus polisi, “Aracın sigortasının olmaması ve kocasına bunu itiraf etmekten korkması dolayısıyla bu trajedi yaşandı. Ayrıca kadının kaza sonrasında sinir krizi geçirdiği ve ne yaptığının farkında olmadığı da tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı.

Genç kadının intihar etmesinin ardından ise sosyal medyada birçok Rus, genç kızın yaşadığı drama dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, “Bu kadar genç yaşta nasıl kendine kıyar” yorumları yaparken, bazıları da kocasının ne kadar baskıcı olduğundan bahsederek onu kınadı.