Kaza yapan araç bahçeye düştü

Kaza gece saat 23:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. K. isimli sürücünün kullandığı 34 NA 9688 plakalı araç yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duramayarak park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yan tarafta bulunan duvar ile demir bariyerleri aşarak bahçeye uçtu.

Uykularından fırlayan apartman sakinleri bahçelerinde otomobilleri görünce şaşkına döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahalle sakinleri araç içinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda inceleme yaparken, sağlık görevlileri de yaralı sürücüye müdahale etti. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza sonrası park halinde duran 34 JPY 96 plakalı bir başka otomobilinde hasar gördüğü anlaşıldı. Bahçeye uçan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.