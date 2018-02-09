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    Kaza yapan araç bahçeye düştü

    Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
    09.02.2018 - 08:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde kontrolden çıkan araç, park halinde duran çarptığı otomobil ile birlikte bahçeye düştü. Kazada bir kişi yaralanırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Kaza gece saat 23:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. K. isimli sürücünün kullandığı 34 NA 9688 plakalı araç yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duramayarak park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yan tarafta bulunan duvar ile demir bariyerleri aşarak bahçeye uçtu.

    Kaza yapan araç bahçeye düştüUykularından fırlayan apartman sakinleri bahçelerinde otomobilleri görünce şaşkına döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahalle sakinleri araç içinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

    Kaza yapan araç bahçeye düştüOlay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda inceleme yaparken, sağlık görevlileri de yaralı sürücüye müdahale etti. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü.

    Kaza yapan araç bahçeye düştüSağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza sonrası park halinde duran 34 JPY 96 plakalı bir başka otomobilinde hasar gördüğü anlaşıldı. Bahçeye uçan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kaza yapan araç bahçeye düştü

     

    Etiketler: Eyüpsultan , trafik kazası , son dakika
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