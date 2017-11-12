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    Kaza sonrası olay yerinde 'pes' dedirten görüntü!

    ANTALYA (İHA)
    12.11.2017 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Antalya Manavgat’ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaşananlar 'pes' dedirtti. Motosiklet sürücüsü can derdindeyken kaza yapan motosikletten hortumla benzin çeken bir kişi kameralara yakalandı. Görüntüleri izleyen jandarma şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

    Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Gültepe istikametine gitmekte olan Üzeyir Kuş’un kullandığı 07 L 816 plakalı motosiklet, Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Osman Kayahan’ın kullandığı 07 JJ 990 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Kaza sonrası olay yerinde pes dedirten görüntü

    Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Üzeyir Kuş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Kaza sonrası olay yerinde pes dedirten görüntü

    KENDİ MOTORUNA AKTARMAYA ÇALIŞTI

    Kazanın ardından olay yerine koşan vatandaşlar yaralıya yardım etmek isterken, motosikletiyle olay yerine gelen bir kişi kaza yapan ve parçalanan motosikletin benzinini yanında getirdiği plastik hortum yardımıyla kendi motorunun deposuna aktarmaya çalıştı. Başaramayınca da çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ve onların yardımıyla amacına ulaştı.

    Kaza sonrası olay yerinde pes dedirten görüntü

    Vatandaşlar, benzini boşaltan kişiyi kaza yapan kişinin yakını zannederek yardımda bulunurken, benzini boşaltan kişinin yaralının yanına bile yaklaşmadan direk motorun benzinini boşaltmasından şüphelenen gazeteciler şüpheliyi kayıt altına aldı. Basın mensubunun uyarısıyla şahsı sorgulayan jandarma şahsın hırsızlık amacıyla olay yerinde bulunduğunu belirledi.

    Kaza sonrası olay yerinde pes dedirten görüntü

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma tarafından olay yerinde yapılan sorgulamasında, "benzinin yere döküldüğünü ve telef olmaması için hortumla kendi motosikletine aktarmaya çalıştığını" söyleyen şüphelinin sözleri, jandarmayı ikna etmeye yetmedi. Jandarma aracına alınan ve adının Doğan B. olduğu belirlenen şahsın ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı.

     

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