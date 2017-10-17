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    Kaza sonrası çıkan kavgaya polis müdahale etti

    Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
    17.10.2017 - 20:36 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde biçerdöver ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından taraflar arasında çıkan ve çevredekilerin de katıldığı kavgaya müdahale eden polis ekibi yetersiz kalınca destek istendi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle olay büyümeden önlenirken, 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.

    Kaza saat 18.00 sıralarında D400 karayolunun Serik’e bağlı Cumalı mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Şehir dışından çalışmak için gelen tarım işçilerini taşıyan 34 yaşındaki Mehmet İmam Özcan’ın kullandığı 07 MVM 52 plakalı minibüs,kavşaktan dönüş yapmaya çalışan 46 yaşındaki Rakip Kökçe’nin kullandığı plakasız biçerdöver ile çarpıştı. Kazada minibüs ve biçerdöverde hasar meydana geldi.

    TARTIŞMA ÇIKTI

    Kazanın ardından minibüsten inen tarım işçileriyle biçerdöver şoförü Rakip Kökçe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre işçiler Rakip Kökçe’ye saldırdı. Olayı gören çevredekiler de işçilere müdahale edince olay büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Kaza sonrası çıkan kavgaya polis müdahale etti


    POLİSE SALDIRI GİRİŞİMİ

    Kavganın ardından işçilerden bazıları olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonunun önünde toplandı. Haber vermeleri üzerine yakınları da buraya geldi. İstasyon önünde toplanan kalabalık yanlarına gelen polis ekiplerine çevredekilerin saldırısına uğradıklarını anlattı. Bu sırada gruptan bazıları polislerin üzerine yürüyünce ortam gerildi. Takviye polis ekipleri gruba müdahale ederek dağıttı. Çıkan kargaşanın ardından polis gruptan 10’dan fazlakişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadeleri için Serik Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay sırasında yaralanan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

    Biçerdöver şoförü Rakip Kökçe, olay yerinde polise verdiği ilk ifadede, "Antalya’dan Serik istikametine doğru geliyordum. Cumalı kavşağından sapacaktım, yeşil ışık yandı, birkaç saniye bekledim. Ondan sonra hareket ettik. Karşıdan gelen minibüsle çarpıştık. Sonra da bana saldırdılar. Çevredekiler yetişmeseydi halim ne olurdu bilemiyorum" dedi.

    Etiketler: kavga
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