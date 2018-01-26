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    Kaza sanılmıştı, yasak aşk kurbanı çıktı!

    DHA
    26.01.2018 - 12:55 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik kazası yaralısı olarak getirildiği hastanede ensesinden tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Mehmet Ateş’in, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ateş’in cinayet şüphelileri olarak eşi ile ilişki yaşadığı belirtilen yeğeni tutuklandı.

    İskenderun’da bulunan özel bir hastaneye trafik kazası yaralısı olarak getirilen servis sürücüsü 34 yaşındaki Mehmet Ateş’in ensesinden ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ateş’in vurulduğu kazanın meydana geldiği İsmet İnönü Mahallesi’nde geniş çaplı araştırma yaptı.

    Ateş’in kullandığı 34 AZ 6066 plakalı servis minibüsünün çalışır halde bulunduğu ve iki araca çarpıp durduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta mermi girişi tespit etti.

    EŞİ VE YEĞENİ TUTUKLANDI

    Soruşturmayı genişleten polis, ensesinden vurularak öldüğü anlaşılan Mehmet Ateş’in yakın çevresi üzerine odaklandı. Ateşin eşi Zeynep Ateş (29) ve yeğeni Vedat Karaca (22) ile ağabeyi H.A. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Zeynep Ateş’in Vedat Karaca ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Cinayeti de ’yasak aşk’ yüzünden işlediği iddia edildi. Mehmet Ateşin öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

    TABANCAYI TOPRAĞA GÖMDÜLER

    Bu arada polis şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaptığı araştırmada bahçede gömülü olarak bir tabanca ile evlerde 5 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye çıkan 3 çocuk annesi Zeynep Ateş ile yeğen Vedat Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

     

    Etiketler: hatay , cinayet , son dakika
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