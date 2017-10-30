Kayyumlu Barcelona

İSPANYA’da Madrid yönetiminin ayrılık kararı üzerine özerk hükümeti feshettiği Katalonya’da ayrılıkçı politikacıların pasif direniş çağrılarına rağmen dün günlük hayat normal devam etti. Öğretmen, itfaiyeci ve polis gibi kamu görevlilerine, bağımsızlık yanlısı çevrelerce merkezi yetkililerin talimatlarına uymamaları çağrısı yapılmıştı, ancak büyük ölçüde görevlerinin başında oldukları aktarıldı.

Görevden alınan Puigdemont’nun çalışmaya devam edip edemeyeceğini izlemek üzere gazeteciler Sant Jaume Meydanı’ndaki Katalan Meclisi’nin önündeydi. Teorik olarak doğrudan İspanya yönetimine bağlanan Barcelona’da ilk iş gününde ayrılıkçı Katalanlar yeni bir eylem yapmadı. Önceki gün İspanya yanlılarının yaptığı gösterilerden sonra dün Katalan Meclisi’nin önünde dev bir bağımsız Katalonya bayrağı dalgalanıyordu. Ancak meydanda bağımsızlık yanlılarından çok gazeteci ve turistler vardı.

‘KENDİMİZİ BAĞIMSIZ HİSSEDİYORUZ’

Peki Barcelonalılar son gelişmelerle ilgili ne düşünüyor? Üç jenerasyondur bağımsızlık yanlısı olduğunu belirten Steven Ripoy şunları söylüyor: “Katalonya, İspanya’dan çok eskidir. Kültürümüz, dilimiz, endüstrimiz, her şeyimiz var. Küçük ama etkili bir ülke olabiliriz. Yönetimimizde özgür olmak istiyoruz ama bağımsızlık ilanının zamanlaması yanlış oldu. Doğru hesaplar yapılmadan atılmış bir adım oldu. Son gelişmeler de bizde hayal kırıklığı yarattı. Bundan sonra neler olacağını bilemiyoruz. Sonsuza kadar İspanyol yönetimi altında olsak da ben ölene kadar kendimi bağımsız hissedeceğim.”

Bağımsızlık yanlıları yüzde 38’lik evet oyunun bu karara yetmeyeceği argümanlarına da karşı çıkarak, “Şiddet yoluyla referandumun yapılmasına izin verilmedi ki. İnsanlar oy kullanamadı” diyorlar.

AYRILIKÇI LİDERLERE ‘İSYAN’ SUÇLAMASI

İSPANYA Başsavcısı Jose Manuel Maza, cuma günü Madrid’den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalan liderler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bağımsızlık ilanı sonrası İspanyol yönetiminin görevden aldığı Katalan liderlerin, “isyan, fonlardan rüşvet ve yetkiyi kötüye kullanmak’la suçlandığı belirtildi. Madrid yönetimi, Katalan yönetimini görevden alarak 21 Aralık’ta seçim kararı vermişti. Bağımsızlık ilan eden Katalan koalisyonunundaki Katalan Cumhuriyetçi Sol (ERC) seçimlere katılacağını açıkladı. ERC sözcüsü Sergi Sabria, “21 Aralık’ta seçimlere katılmak cumhuriyeti güçlendirmek için bir fırsattır. Sandıktan korkmayız” dedi. (DIŞ HABERLER)

Hürriyet Barcelona'da: Zeynep Bilgehan - Sebati Karakurt

BELÇİKA’YA SIĞINDI

MADRİD yönetiminin ‘isyan, fonlardan rüşvet ve yetkiyi kötüye kullanmak’tan soruşturma açtığı ve bağımsızlık ilanından sonra görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont’un görevden alınan diğer Katalan yetkililerle birlikte Belçika’nın başkenti Brüksel’e gittiği öne sürüldü. Brüksel’den önceki gün “Puigdemont’a siyasi sığınma hakkı verebiliriz” diye açıklama yapılmıştı.