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Kayyum ataması yapılan 4 şirketten biri İstanbul'da

Kaan ULU/ Hurriyet.com.tr
04.09.2017 - 15:26 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 15:27

15 Temmuz sonrası kayyum ataması yapılan şirket sayısı 936 oldu. Listenin ilk sırasında İstanbul yer aldı. İstanbul merkezli 256 şirket için kayyum ataması yapılırken, ilçe bazında dikkat çeken yer ise Manisa Turgutlu oldu.

FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum ataması yapılan şirket sayısı 936 olarak tespit edildi. TMSF denetimine geçen şirketlerden 256'sı İstanbul'da kurulu. İstanbul'u sırası ile Ankara ve İzmir takip etti. 

İşte kayyum ataması yapılan şirketlerin bulundukları il ve ilçelere göre dağılımı:

İstanbul: 256
Ankara: 59
İzmir: 56
Manisa: 51
Turgutlu (Manisa): 44
Gaziantep: 38
Adana: 38

Denizli: 37
Antalya: 29
Konya: 29
Uşak: 26
Sakarya: 21
Düzce: 20
Kayseri: 17
Karadeniz Ereğli (Zonguldak): 14
Kırıkkale: 14
Ceyhan (Adana): 14
Bolu: 13
Aksaray: 11
Osmaniye: 11
Fethiye (Muğla): 11
Kars: 9
Erzurum: 9
Zonguldak: 9
Kocaeli: 7
Kadirli (Osmaniye): 7
Bartın: 6
Gebze (Kocaeli): 6
Kastamonu: 5
Bilecik: 5
Bursa: 5
Muğla: 5
Samsun: 5
Oltu (Erzurum): 4
Malatya: 4
Söke (Aydın): 4
Bozüyük (Bilecik): 4
Torbalı (İzmir): 4
Eskişehir: 4
Tavşanlı (Kütahya): 3
Siirt: 3
Acıpayam (Denizli): 2
Çorlu (Tekirdağ): 2
Yalova: 2
Burdur: 2
Bayburt: 2
Akhisar (Manisa): 2
Şanlıurfa: 1
Sivas: 1
Kütahya: 1
Yalvaç (Isparta): 1
Salihli (Manisa): 1
Soma (Manisa): 1
Aliağa (İzmir): 1

 

Etiketler: TMSF , Bursa , Muğla:
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