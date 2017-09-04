Kayyum ataması yapılan 4 şirketten biri İstanbul'da

FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum ataması yapılan şirket sayısı 936 olarak tespit edildi. TMSF denetimine geçen şirketlerden 256'sı İstanbul'da kurulu. İstanbul'u sırası ile Ankara ve İzmir takip etti.

İşte kayyum ataması yapılan şirketlerin bulundukları il ve ilçelere göre dağılımı:

İstanbul: 256

Ankara: 59

İzmir: 56

Manisa: 51

Turgutlu (Manisa): 44

Gaziantep: 38

Adana: 38

Denizli: 37

Antalya: 29

Konya: 29

Uşak: 26

Sakarya: 21

Düzce: 20

Kayseri: 17

Karadeniz Ereğli (Zonguldak): 14

Kırıkkale: 14

Ceyhan (Adana): 14

Bolu: 13

Aksaray: 11

Osmaniye: 11

Fethiye (Muğla): 11

Kars: 9

Erzurum: 9

Zonguldak: 9

Kocaeli: 7

Kadirli (Osmaniye): 7

Bartın: 6

Gebze (Kocaeli): 6

Kastamonu: 5

Bilecik: 5

Bursa: 5

Muğla: 5

Samsun: 5

Oltu (Erzurum): 4

Malatya: 4

Söke (Aydın): 4

Bozüyük (Bilecik): 4

Torbalı (İzmir): 4

Eskişehir: 4

Tavşanlı (Kütahya): 3

Siirt: 3

Acıpayam (Denizli): 2

Çorlu (Tekirdağ): 2

Yalova: 2

Burdur: 2

Bayburt: 2

Akhisar (Manisa): 2

Şanlıurfa: 1

Sivas: 1

Kütahya: 1

Yalvaç (Isparta): 1

Salihli (Manisa): 1

Soma (Manisa): 1

Aliağa (İzmir): 1