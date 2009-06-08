Kayseri'nin tavrı

Sinan Engin’in, Ziya Şengül’ün ve özellikle Ahmet Çakar’ın provoke eden yorumları tartışmayı sertleştirdi. Nasıl, Beşiktaş kulübünü, Ahmet Çakar’ın bikini giyerim sözleri ilgilendirmiyorsa, Sayın Ahmet Çakar’ı da, PAF takımla çıkarız sözleri ilgilendirmez.

Eğer çok ısrar ediyorsa Sayın Çakar, önce "bikini giyerim" sözünü gerçekleştirsin, sonra Başkanın PAF takım demecini gündeme getirirsin. Fatih Kaya yazıyor

Topuz transferi, Kayserispor’un tutumu

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin transferdeki yaklaşımını ayrı tutuyorum. Herkes kendi takımının menfaati için hareket eder bu gayet doğaldır.

Mutlaka, transferde yanlışlar ve doğrular vardır.

Ancak, Kayserispor’un sergilediği tavrı bir türlü anlamış değilim.

Israrla gelen Mehmet Beşiktaş’ta oynamak istiyor ne yapacaksınız sorusuna, önce, “gelsin bizde oynasın” diyerek cevap verdi. Israr devam edince ise, “Beşiktaş önce diğer Anadolu kulüpleri ile olan sorununu çözsün” dedi.

Beşiktaş’ın Anadolu kulüpleriyle ne sorunu vardır?

Ve, bu olan sorunlar, Kayserispor’u neden ilgilendirir…

Madem bu konular ilgi alanınıza giriyor. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, devre arasında Fenerbahçe’yi Bekir’in aklını çelmekle suçladı. Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında olan Bekir sorunu niye gündeminize gelmedi.

Mehmet bugün çıkar, açıklamasını yapar; “Ben hata yaptım Fenerbahçe’de oynamak istiyorum” çıkar oynar… Çok basit.

Tam tersi tavrını korur, Beşiktaş’ta oynamak isterse, oynayamaz… Neden?

Beşiktaş’ın diğer Anadolu kulüpleri ile sorunu varmış.

Sizin mantığınızla cevap veriyorum, Fenerbahçe’nin de sorunları oldu.

Marco Aurelio, Deniz Barış, Ali Bilgin transferlerinde yaşananları da biliyoruz.

Bütün olayların sonunda, futbolcu istediği kulüpte futbolunu oynadı…

Kayserispor, futbolcusunun ve kulübün hakkını mı savunmalı, yoksa Fenerbahçe ile birlikte hareket edip Beşiktaş’ın karşısına mı geçmeli?

Yıldırım Demirören’in, “Çarşamba günü, görüşmek için izin aldık” demecine rağmen... Kayserispor cephesinden, görüşmedik, haberimiz yok açıklamaları yapıldı. Ama sonra bu görüşme kabul edildi.

Haberimiz olsaydı, “Fenerbahçe ile anlaşmazdık” bile dendi…

Görünen köy kılavuz istemez, Mehmet’in Beşiktaş’ı istediğinizden haberiniz vardı. Ve bunu bilerek, Fenerbahçe ile anlaştınız.

Ayrıca, Mehmet’e baskı yapıldığını dile getiriyorsunuz. Ama bunu diyen siz, ya Fenerbahçe ile anlaşma yapmasını ya da Kayserispor’da futbola devam etmesini söylüyorsunuz.

Kayserispor’da futbola devam etmesini teklif ederken de, Mehmet’in indirmek istediğiniz ücretine zam bile yapacağınızı söylüyorsunuz.

Şuan ki oluşan ortamda, Fenerbahçe ile Kayserispor birleşerek, Beşiktaş’a karşı bir taraf oluşturmuştur.

Kayserispor kulübü çelişkili cevaplar vermek yerine, neden Beşiktaş’a karşı bir tavır aldığının cevabını vermeli.