Kayseri'de yüzler GES'le güldü

Kayseri OSB'de yapımı tamamlanarak bir süre önce işletmeye açılan 51 MWp gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) bölgede faaliyet gösteren işletmelerin yüzünü güldürdü. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, santralin bölge için kısa zamanda gelir getirici bir kaynağa dönüştüğünü belirterek, "Biz, Güneş Enerji Santrali'ni Kayseri OSB'nin geleceği olarak görüyoruz. Bu projeyi hayata geçirmekle çok isabetli bir iş yaptığımızın farkına vardık. Santral bölgede faaliyet gösteren firmaların enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakla kalmıyor, sürekli gelir getirici bir kaynak özelliği de taşıyor" dedi.

Dünya'nın haberine göre Kayseri OSB'nin aydınlanma, atıksu arıtma, düzenli ulaşım, itfaiye ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi dahil, tüm altyapı sorunlarından arındırıldığını, şimdi de, işletmelere daha ucuz enerji temini için proje geliştirdiklerini ifade eden Nursaçan, "Bölgemizde irili ufaklı bin 150 firma var. Bu firmalarda 65 bin kişi çalışıyor. MOBESE kamera altyapısı yoktu. Bu, büyük noksanlıktı. Sistemi çabuk kurduk ve devreye alınmasını sağladık. İtfaiyemiz yetersiz kalıyordu. Yangın söndürme kapasitesi 60 bin litrelikti. Yapılan ek yatırımlarla hem tam donanımlı itfaiye araçlarına sahip olduk, hem de 120 bin litrelik kapasiteye ulaştık. Kısaca belirtmek gerekirse, Kayseri OSB gerek konum alanının büyüklüğü, gerekse altyapı sorunlarından arındırılmış düzenli gelişimi ile kendini kanıtlamış Türkiye'nin sayılı birkaç OSB'sinden biri. Geçen yıl temeli atılan uluslararası niteliklere sahip fuarımızda yapım çalışmaları devam ediyor. Biz şimdi de, bölge yönetimi olarak ne yapılabilir, bölgenin gelişim ve kalkınmasına ne gibi projelerle katkı sağlanabilir, bunların arayışı içindeyiz" diye konuştu.

YILDA 180 BİN AĞACIN KAYBI ÖNLENMİŞ OLACAK

Bölge içinde daha önce kurulmuş 6.7 MW gücünde bir GES olduğu bilgisini veren Nursaçan, "8.7 milyon kilowat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santrali sonra 32.4 MW'lik ek santralin kurulması izledi. Ardından 11 MW kurulu güce sahip bir diğer santral yap-işlet- devret modeliyle devreye girdi. GES'lerde bununla da yetinmedik, 2017 başında 19 MW'lik yeni bir santralı daha yatırım programına dahil ettik. Kurulu gücü toplamda 51 milyon MW olan bu santraller 930 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Proje için bugüne kadar 50 milyon dolarlık harcama yapıldı. Bölgede üretim yapan firmaların enerji ihtiyacının yüzde 20'sini bu santralle karşılıyoruz. Bir başka deyişle üretilen enerji 60 bin konutun aydınlanma ihtiyacını karşılayacak güçte. Yatırımın sadece 2017 Haziran ayı getirisi KDV dahil 3 milyon 531 bin 723 lira. Diyebilirim ki, Kayseri OSB diğer bölgeler içinde en büyük GES'e sahip. Tesislerde yılda yaklaşık 82 milyon KWh enerji üretimi yapılacak, parasal getiri bir yana, bu sayede hem 180 bin ağacın kaybının, hem de 7 milyon 706 bin 766 metreküp doğalgaz ithalatınınn önüne geçilmiş olacak" şeklinde konuştu.

Tahir Nursaçan, etap etap üretime geçen 51 MW gücündeki 3 ayrı santralde, toplam maliyetin 50 milyon doları aştığını, 2017 yılı için hedefl enen 19 MW güce sahip yeni santralin tam kapasite devreye girmesiyle de yatırım tutarının yaklaşık 60 milyon doları bulacağını sözlerine ekledi.

KAYSERİ'DEKİ GES'İN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kayseri OSB'deki GES'lerin teknik donanımları yüklenici firma Seferoğlu Elektrik-Efektif Enerji tarafından kuruldu. Firma sisteme, yap-işlet-devret modeliyle kurduğu 11 MW gücündeki bir santralle de katkı sağladı. Santrallerde PVS800 -1000 kW'lık merkezi inverter ile çözüm ortağı olan ABB, inverterleri saha şartlarına uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış betonn köşklerde tedarik ediyor. Modüler yapıdaki ABB PVS800 merkezi inverterler 1000 kW'lık modelinde toplam üç adet inverter modülü ve LCL filtreleri ile hızlı servis olanağı sağlıyor.

ABB Solar Ürün Grubu EMEA Bölge Satış Müdürü Halük Özgün, Türkiye'de güneşten elektrik üretimi teknolojisine inanmış ve bu alanda yatırımlarını tamamlamış, bir firma olarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ile güneş enerjisi sektörüne kazandırdıklarını şöyle özetliyor:

"Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün açılmaya başladığı 2014'te 6 MW yatırım ile en büyük santral örneğini ortaya koyduk. 2014'te 6 adet 1 MW'lık ABB PVS 800 merkezi inverter kullanarak, Türkiye'de sadece dizi inverter teknolojisinin değil, merkezi inverter teknolojisinin de kullanılabileceğini kanıtladık. Kayseri OSB,Türkiye'de kendi enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü yerli kaynaklardan üreten öncü OSB'dir. Çevreye duyarlı enerji üretimi yapan ve yenilenebilir kaynak kullanımı en yüksek olan OSB'dir. 2016 yatırımları ile 51 MWp'lik kurulu güce sahip, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralidir. Güneş OSB yatırım modeli ile uygulamalı olarak, diğer OSB'lere de örnek teşkil etmektedir."