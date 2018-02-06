Kayseri'de sutyen reklamını 'ahlaksız' diye kapattılar

KAYSERİ kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sutyen reklamı, 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grup tarafından ’Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir’ yazılı afişlerle kapatıldı, büyükşehir belediyesi göreve çağrıldı.



Sutyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan protestoya şaşırdıklarını belirterek, 'Türkiye çaplı çalışıyoruz, her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri'ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlakdışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz' dedi.







'Yedi Hilal Gençliği' isimli grup ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanamayacağına dair maddelerin olduğunu belirterek, bu reklamın tamamen kaldırılmasını istedi.



