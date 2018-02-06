Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kayseri'de sutyen reklamını 'ahlaksız' diye kapattılar

    Kayseri'de sutyen reklamını 'ahlaksız' diye kapattılar

    Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)
    06.02.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    Kayseri kent merkezinde, otobüs duraklarındaki sutyen reklamı, 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grubun üyeleri tarafından 'ahlaksız' olduğu gerekçesiyle afişlerle kapatıldı. Sutyen firması yetkilileri ise afişin ahlakdışı olduğunu düşünmediklerini ve tepkiyi saçma bulduklarını söyledi.

    KAYSERİ kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sutyen reklamı, 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grup tarafından ’Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir’ yazılı afişlerle kapatıldı, büyükşehir belediyesi göreve çağrıldı.

    Sutyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan protestoya şaşırdıklarını belirterek, 'Türkiye çaplı çalışıyoruz, her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri'ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlakdışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz' dedi.

    Kayseride sutyen reklamını ahlaksız diye kapattılar

    'Yedi Hilal Gençliği' isimli grup ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanamayacağına dair maddelerin olduğunu belirterek, bu reklamın tamamen kaldırılmasını istedi.

    Etiketler: Kayseri , sutyen , reklam , Yedi Hilal Gençliği , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri