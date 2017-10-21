Kayseri'de son dakika... Kitap fuarında İhsan Eliaçık gerginliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nda İhsan Aliaçık gerginliği yaşandı. Bir grup, Eliaçık’ın fuarı terk etmesini isteyerek hakaretler yağdırdı. Gerginliğin artması üzerine polis, Eliaçık'a fuar alanına almadı.

YAYINEVLERİNDEN TEPKİ

İhsan Eliaçık’ın yayıncısı Tekin Yayınevi olaya tepki gösterdi. Yayınevinden yapılan ilk açıklamada “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır” denilerek fuarın protesto edilmesi istendi. Ayrıntı Yayınları da yapılan saldırıyı kınadı ve Tekin Yayınevi'nin çağrısına uyarak fuarı terk edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada “Kitaba, düşünceye ve ifadeye saldırıyı reddediyor, duyarlı yayınevlerinin de bu duruma tepkisiz kalmayacağını umuyoruz” denildi.