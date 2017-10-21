Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kayseri'de son dakika... Kitap fuarında İhsan Eliaçık gerginliği

    Kayseri'de son dakika... Kitap fuarında İhsan Eliaçık gerginliği

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Kayseri Kitap Fuarı'nda İhsan Eliaçık'a bir grup tarafından hakaretler yağdırıldı. Polis Eliaçık'ın fuara girmesine izin vermedi. Tekin Yayınevi Eliaçık'a saldırıyı kınayarak diğer yayınevlerinin olayı protesto etmesini istedi. Ayrıntı Yayınları fuarı terk edeceğini duyurdu.

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nda İhsan Aliaçık gerginliği yaşandı. Bir grup, Eliaçık’ın fuarı terk etmesini isteyerek hakaretler yağdırdı. Gerginliğin artması üzerine polis, Eliaçık'a fuar alanına almadı.

    YAYINEVLERİNDEN TEPKİ

    İhsan Eliaçık’ın yayıncısı Tekin Yayınevi olaya tepki gösterdi. Yayınevinden yapılan ilk açıklamada “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır” denilerek fuarın protesto edilmesi istendi. Ayrıntı Yayınları da yapılan saldırıyı kınadı ve Tekin Yayınevi'nin çağrısına uyarak fuarı terk edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada “Kitaba, düşünceye ve ifadeye saldırıyı reddediyor, duyarlı yayınevlerinin de bu duruma tepkisiz kalmayacağını umuyoruz” denildi.

    Kayseride son dakika... Kitap fuarında İhsan Eliaçık gerginliği

     

     

    Etiketler: gerginlik
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri