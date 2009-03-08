Kayseri mantıksızı Volkan

Takımının 4 golünden 3’ünü atan Aghahowa’nın son gol sonrası sevincini havada takla atma dünya rekorunu zorlayacak şekilde yaşamasının üzerinden 16 lig haftası geçti.

Nijeryalı sadece 1 gol daha atabilirken, Kayseri de sahasında oynayamamanın sıkıntısıyla bu sezonu yaşanmamış saymayı tercih etti.

H.Deniz Çekin yazıyor

Fenerbahçe ise okçusu yüzünden eleştiri oklarına hedef olsa da ligde de kupada da hedefine yürümeye devam edebildi.

Kayseri’nin yeni stadına çıkan her iki takımın son haftalardaki performansı ibreyi Fenerbahçe lehine çevirmişti aslında.

Ama Fenerbahçe adına bu kadar kolay bir ilk yarı da beklenmiyordu açıkçası. İlk yarıyı özetleyecek olursak;

Önce, Carlos’un emekliliği yaklaştıkça gol olmaktan ziyade ceza sahasını karıştırmak maksatlı sert şutlarından dönen toplardan medet ummanın taktiksel başarısı olan ilk gol.

Sonra, Alex’in 800. maçı boşuna oynamadığını gösterecek güzellikte ikinci gol.

Carlos’un uzun ve sert paslarla takımına akıl dolu bir hayat vaat etmesi.

Mehmet TOPUZ’un bireysel çırpınışları.

Geçen senenin başarılı takımını hatırlatan ve taraftarını memnun eden sarı lacivertliler.

İkinci yarıda beklenen Kayseri’nin seyircisinin hatırına biraz daha atak oynaması beklense de Fenerbahçe ilk yarıda işi bitirmiş gibi gözüküyordu.

Hatta “sinirine en hakim olamayan” kaleci Volkan DEMİREL takımını eksik bıraktığında bile bu tablo değişmedi. Aynı hatayı bu kadar çok yapabilen bir insana ne denebilir ki?

Kayseri’nin değil Fenerbahçe’yi kimseyi yenecek mecali yoktu. Buna rağmen bir sürü pozisyon buldular rakip eksik kalınca. Direkten dönen bile vardı. Bir tane bulsalardı ikinciyi bulmaları çok sürpriz olmazdı. Volkan’ın bu vebalinin ağırlığını hissetmesi için ne gerekiyor acaba?

Fenerbahçe’yle oynayan takımlara kazanmaları için naçizane üç tavsiyem olacak;

1- Carlos’un şutlarını en azından yukarı doğru yumruklayabilecek şekilde kalecilerini çalıştırmaları şart.

2- Volkan’ın üzerine oynamanın riski yok, sinirini bozarsanız mutlaka kırmızı kart görecektir.

3- İlk 60 dakika gol yenilmezse sonrasında Güiza oyuna gireceği için maça ortak olma şansları oldukça fazla.