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    Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

    Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
    20.01.2018 - 13:07 | Son Güncelleme:

    YURT genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kentin işlek olduğu cadde ve sokakların kaldırımlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halı serildi. Yere vidalarla monte edilen kaydırmaz halılar, buzlu ve karlı kaldırımlarda düşüp yaralanmalara karşı vatandaşın imdadına yetişti.

    Kayseri’de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte caddelerde olduğu gibi kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. 

    Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

    VİDALARLA MONTE EDİLDİ

    Buzlanmayla nedeniyle insanların güçlükle yürüdüğü yollara Kayseri Büyükşehir Belediyesi kaydırmaz halılar serdi. Yayaların kaymaması ve rahat yürümesi yerleştirilen kaydırmaz halılar kentin en işlek kaldırımlarına vidalarla yere monte edildi.

    HALILAR KIŞ SÜRESİNCE DURACAK

    1 metre 20 santim eninde, özellikle Melikgazi ilçesinde alışveriş merkezlerinin ve banka şubelerinin ağırlıkta olduğu Cumhuriyet ve Kiçikapu mahallesindeki Millet, Bankalar, Kazancılar caddelerinde 5 kilometre uzunluğunu bulan özel kaydırmaz halılar, kış süresince kaldırımlara serili duracak.

    Etiketler: halı , kar , son dakika
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