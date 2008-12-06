Kayseri 0 - Gaziantep 0 Fırat Aydınus SIFIR…

Taraftar başarı istiyorsa önce kendi görevini eksiksiz yapmalıdır. Taraftar baskısı olmayan maçta hakem Fırat Aydınus düdüğünü kafasına göre öttürerek ya da öttürmeyerek, stada gelen az sayıdaki Gaziantep taraftarını çıldırttı...

Gaziantepspor taraftarının uğuruna inandığı kırmızı- siyah enine çizgili formasıyla galibiyet yemini ederek maça başlarken, yine uğuruna inandığı takımın basın sözcüsü Mehmet Kızıl da oyuncularına destek vermek için tribündeki yerini almıştı.



Gülşah Erkaya yazıyor

Bu manzaranın üstüne hafta içi bayram harçlıklarını nakit, günü gelen transfer taksitlerini de çek olarak alan oyuncular Kayseri karşısında çok iştahlı bir başlangıç yaptılar.Tabata, Zurita ve Mehmet Polat gibi üç orta saha asından yoksun Gaziantep‘in Erman Özgür’ün oyun kuruculuğunda çok sıkıntı çekeceği ve tüm iştah ve isteğine rağmen zorlanacağı gün gibi aşikardı. Tolunay Hoca kolu kanadı kırık rakibi karşısında tek gol silahı olarak Mehmet Topuz destekli Cangele’yi çıkardı.Cangele’yi desteklemesi gereken Topuz, organize ataklarda Mehmet Yozgatlı’yı, kontrataklarda da Bekir’i karşısında bulunca etkili olamadı. Nurullah Sağlam, rakibinin itici motorlarının bulunduğu sol kanada Bekir, Yozgatlı ve Erkan ile üç sıra duvar örerek Kayseri’yi sağdan hücum etmeye zorladı.Sağ kanatta mevzi tutan Ivan, Deumi ve İsmail Kayseri’nin bu kanattaki nispeten zayıf oyuncularından kaptıkları topları hızlı ataklara çevirerek sonuç almaya çalıştılar.Bu ahval ve şerait içinde Kayseri’nin oyunu sola yıkıp formsuz Bekir’i zorlaması gerekirken onlar Sağlam’a uymayı tercih ettiler.Ufak ufak ve sağdan sağdan gelen Kayseri’nin gol atamayacağı belli olunca maçın skorunu öğrenmek için Gaziantep’in atacağı ya da atamayacağı gol veya golleri beklemeye başladık.Fırat Aydınus 32. dakikada Murat Ceylan’a yapılan penaltıyı vermeyerek “Bayram üstü kimse üzülmesin, kardeş payı yapın” der gibi bir tavır içindeydi.Az sayıdaki Kayseri taraftarı sık sık Fırat Aydınus’u alkışlayıp sevgi gösterilerinde bulunarak O’nun bu tavrına gönülden teşekkür ettiler.Aydınus, Kayseri taraftarına yan masadan yanardönerli meyve gönderme imkanı bulunmadığı için olsa gerek Gaziantep’in tehlikeli noktalarda maruz kaldığı faulleri vermeyerek ve hatta bazı taçları bile ters tarafa vererek bu göz yaşartıcı sevgi tablosunu tamamladı. Bununla da yetinmeyen Aydınus, elle alınan topları hiç kafasına takmadı, Kayseri’nin attığı bir serbest vuruşta barajı pergel gibi açtığı adımlarıyla sayarak 11 metreye kurdurdu. Avantajın padişahı olabilecek pozisyonlarda düdük çalıp Gaziantep ataklarını kesti. Sürekli alan ihlali yapan Tolunay Hoca’yla 1 dakikadan fazla süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Buna rağmen pek çok kez kesilen karşılaşmayı sadece 3 dakika uzatarak üstüne tüy dikti.Kayseri ve Aydınus’un bu puan koparma çabalarına Nurullah Hoca da sahanın en iyisi ve gole giden atakların baş aktörü Ivan’ı kenara alarak canı gönülden destek verdi. Neticede sonucunu sahadaki futbolun değil, futbolun içindeki başka aktörlerin belirlediği bir maç izledik.Futbolun içinde olmaması gereken bu tip aktörler, biz ve bizim gibi bu spora gerçekten gönül vermiş insanları soğutmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Başta da dediğimiz gibi bu maçın özeti Kayseri 0- Gaziantep 0-Fırat Aydınus SIFIR…