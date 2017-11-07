Kaynanaya 'gavur' demek boşanma sebebi

Bir süre önce evlenen çift arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Kadın, eşine karşı boşanma davası açtı. Davaya bakan Gebze 1. Aile Mahkemesi, kadının boşanma davası talebini geri çevirdi. Kasım 2015’teki bu karar Yargıtay’a taşındı. Dosyaya bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını geçen Eylül ayında verdi.



‘GAVUR’ DİYEREK HAKARET ETTİ

Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay kararında şöyle denildi: “Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı erkeğin davacı kadının annesine "gavur" diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.”