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    Kaynana ve gelinini kandırdı

    Banu ŞEN/İZMİR
    07.10.2017 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Geçen Çarşamba İzmir'in Dikili ilçesinde kayınvalide G.A.(49) ve gelini H.A.(22)'yı arayan telefon dolandırıcıları FETÖ operasyonlarını kullandı. Kendilerini önce polis olarak tanıtıp iki kadına "kimliklerinin kullanılarak adlarına çıkarılan hatların FETÖ/PDY örgütü adına kullanıldığını" daha sonra ise Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp "kimliklerin kuyumcu soygununa karıştığını" söyledi.

    Ağlarına düşürdükleri ve hapse atmakla tehdit ettikleri mağdurlardan bu durumdan kurtulabilmeleri için "evdeki tüm parayı ve altınları toplayarak bir poşete koymalarını, poşeti almak için bir polisin geleceğini" söylediler. Bu sırada oyalama yöntemiyle telefonları kapatmalarına ve sağlıklı düşünmelerine izin verilmeyen mağdurlar kendilerine söylendiği gibi 8 adet çeyrek altını, bir adet tam altını, bir adet yarım reşat altını, iki adet altın bilezik, bir adet altın zincir ve 3000TL parayı bir poşete koyup beklediler. Evin önüne gelerek kendisini polis olarak tanıtan şahsa poşeti veren mağdurlar telefon kapandıktan sonra dolandırıldıklarını anlatınca hemen polise haber verdi. Dikili Asayiş Büro Ekipleri yapılan kovalamacada şüpheli İ.A.(21)'yı yakaladı. Altın ve paraları kurtararak mağdurlara geri teslim etti. İ.A.'nın daha önceden suç kaydı olmadığı, olayla ilgili olarak diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: izmir , fetö , gelin , kaynana
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