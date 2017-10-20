Kaymakamlık sınavında bir soru iptal edildi

ÖSYM 9 Eylül’de yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na (2017-Kaymakamlık) ait itirazların değerlendirildiğini duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin 9’uncu sorusu hatalı olduğu için iptal edildi. Bu sorunun 2.5 puanlık değeri, aynı testte bulunan geçerli soruların puan değerlerine eklenerek puanlar yeniden hesaplandı ve değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.