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    Kaymakamlık sınavında bir soru iptal edildi

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 16:25 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nda bir sorunun iptal edildiğini duyurdu. Buna göre adaylar yeni hesaplamaya göre yapılan sonuçlara ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

    ÖSYM 9 Eylül’de yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na (2017-Kaymakamlık) ait itirazların değerlendirildiğini duyurdu.  ÖSYM  tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin  9’uncu sorusu hatalı olduğu için iptal edildi. Bu sorunun 2.5 puanlık değeri, aynı testte bulunan geçerli soruların puan değerlerine eklenerek puanlar yeniden hesaplandı ve değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar sınav sonuçlarına  ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

     

     

    Etiketler: soru
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