9 Eylül tarihinde yapılacak olan kaymakamlık sınavı için heyecan dorukta. İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yarın ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylara ÖSYM'den 15 dakika uyarısı geldi. Peki, Kaymakamlık sınavı yarın saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

SINAV SAAT KAÇTA?

2017- Kaymakamlık saat 10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2017 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2017- Kaymakamlık) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

* Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

* Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

* Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.