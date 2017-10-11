Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mülki amir olabilmek için katılım gösterdikleri sınavın sonuçlarını merak eden vatandaşlar, Kaymakamlık sınav sonuçları için araştırmalara başladı. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemde 1 ay 3 gün içerisinde açıklanan sonuçların bu yıl da aynı şekilde açıklanacağı düşünülürse, ÖSYM'nin sonuçları 11-12 Ekim tarihleri arasında açıklaması öngörülebilir.

GEÇTİĞİMİZ YIL 17 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Geçtiğimiz yıl içerisinde 17 bin 733 kişinin başvurduğu sınavda, 15 bin 170 kişi sınava katılım sağladı. 2 bin 544 kişi sınava girmedi, 19 kişinin sınavı ise geçersiz sayıldı.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILABİLMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak soru- cevap kitapçığının değerlendirilmesi için adayın;



* sınava, atandığı salonda girmesi,



* SINAVA GİRİŞ KODU’nu soru-cevap kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



* kitapçık üzerine T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



* kitapçık üzerine yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



* sınav sonunda kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) sınav görevlilerine teslim etmesi,



* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.



Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM Yönetim

Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.



Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin salon tutanakları ve ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.