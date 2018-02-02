Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kaymakamlık çalışma saatleri 2018 - Kaymakamlık kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Kaymakamlık çalışma saatleri 2018 - Kaymakamlık kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Kaymakamlık ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kaymakamlığın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Kaymakamlık 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Kaymakamlık, ilçede hükumetin temsilcisi olarak bilinir. İlçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.

    Kaymakamlık çalışma saatleri 2018 - Kaymakamlık kaçta kapanıyor/açılıyor

    Kaymakamın başlıca görevleri, ilçede yasaların uygulanmasını sağlamak, valinin emirlerini uygulamak, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak, halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır.

    Kaymakamlık, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

    Etiketler: kaymakamlık , Kaymakamlık binası , çalışma saatleri , Kaymakam , içişleri bakanlığı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri