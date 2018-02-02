Kaymakamlık çalışma saatleri 2018 - Kaymakamlık kaçta kapanıyor/açılıyor?

Kaymakamlık, ilçede hükumetin temsilcisi olarak bilinir. İlçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.
Kaymakamın başlıca görevleri, ilçede yasaların uygulanmasını sağlamak, valinin emirlerini uygulamak, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak, halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır.
Kaymakamlık, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.