Kaymakamlık çalışma saatleri 2018 - Kaymakamlık kaçta kapanıyor/açılıyor?

Kaymakamlık ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kaymakamlığın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Kaymakamlık 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Kaymakamlık, ilçede hükumetin temsilcisi olarak bilinir. İlçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır. Kaymakamın başlıca görevleri, ilçede yasaların uygulanmasını sağlamak, valinin emirlerini uygulamak, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak, halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır. Kaymakamlık, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.