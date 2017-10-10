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    Kaymakamlığa temizliğe giden kadına silahlı saldırı

    AA
    10.10.2017 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kaymakamlıkta temizlik işçisi olarak çalışan bir kadın, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirilen 2 teröristten biri yakalandı.

    iyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kaymakamlıkta temizlik işçisi olarak çalışan bir kadın, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesinde Kaymakamlıkta temizlik işçisi olarak çalışan Ö.K'ye (37), terör örgütü PKK'lı teröristlerce dün akşam evine giderken silahlı saldırı düzenlendi.

    Saldırıda yaralanan Ö.K. Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    HARAÇ İSTEMİŞLER

    Ö.K'nin polise, terör örgütü mensuplarından "Ya bize 4 bin lira vereceksin ya da Kaymakamlıkta çalışmayacaksın." şeklinde tehdit aldığını söylediği belirtildi. Çocuklarına ekmek götürmek için Kaymakamlıkta çalışmaya devam ettiğini bildiren Ö.K'nin, saldırının da bu nedenle yapıldığını kaydettiği öğrenildi.

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten biri yakalandı. Diğer terörist aranıyor.

    İHA'nın haberine göre saldırıyı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan YPS gerçekleştirdi.

    Etiketler: silvan , kaymakamlık , pkk , kadın , saldırı
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