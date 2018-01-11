Kaymakamlara maaş müjdesi ve kritik uyarı

10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla 81 ilden Beştepe’ye gelen kaymakamlara seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en geç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.



Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, kardeşliğine yönelik saldırıların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep... Bakın en büyük tehlike bu, onu da söyleyeyim. Şu anda mezhebi noktada bir yapılanmayı şiddetle yürütenler de var. Kimi zaman meşrep, kimi zaman köken, kimi zaman daha başka farklılıklar, bütün bunlar üzerinden saldırılar başlatılıyor veya başlatılacak.”