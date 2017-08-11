Kaymakama suikast hazırlığındaki terörist eski belediye çalışanı çıktı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile birlikte, 7 Temmuz’da Baykan İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey’e yönelik teröristlerce gerçekleştirilen suikast girişiminin ardından yapılan operasyonlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Vali Atik, "Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey kardeşime, meslektaşıma yapılan suikast girişimi neticesinde güvenlik güçlerimizin etkili çalışmaları sonucu ilimizde gözaltılar yapılmıştı.







Bunların ifadeleri ile ilgili gerek Emniyet Müdürlüğü gerekse Jandarma Komutanlığının çalışması sonucunda yapılan değerlendirmelerde dün gece itibariyle bu olayın failinin olduğu değerlendirilen 3 terörist Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmiştir. Bu 3 teröristin, 24 Temmuz’da Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayının planlayıcı ve failleri olduğu da tarafımızca değerlendirilmektedir. Ve her iki olayın failleri de devlet tarafından cezaları verildi. 7 Temmuz’da da söyledim, devlete kalkan eller kırılır. Bırakın devlete kalkan eli, devlete yan bakanın sonunun ne olduğunu gördük. Bu operasyonda gece boyunca uyumayan emniyet ve jandarmaya teşekkür ediyorum" dedi.

Öldürülen 3 teröristten birinin Siirt Belediyesinde daha önce taşeron olarak çalıştığının ve bir yıllık çalışmasının ardından ihraç edildiğinin belirlendiğini de anlatan Vali Atik, "Kimliğini vermeyeceğim ama bu kişinin ayrıca bir kardeşi halen dağda. Yani Siirt Belediyesinin teröristleri istihdam ettiğini son operasyonda öğrendik. Arkadaşlarımızın yaptığı operasyonların ne kadar isabetli olduğunu gördük. Kamu kaynaklarının teröristlere peşkeş çekildiğini, dağdaki teröristlerin kardeşleri veya yakınlarının belediyede istihdam edildiğini gördük" diye konuştu.