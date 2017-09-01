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    Kaymakama suikast girişiminde bulunan terörist yakalandı

    DHA
    01.09.2017 - 01:05 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 01:05

    SİİRT’in Baykan İlçesi’nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz’da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunan PKK’lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı.

    Sivil kıyafet ile bugün akşam saat 20.00 sıralarında İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda içeşitli olaylara karıştığı belirlenen PKK’lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Açıklamada düzenlenen baskınla sivil ve silahsız şekilde yakalanan teröristin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabeye suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağın şehit edilmesi olayına karışan bölücü terör örgütü gurubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

    Etiketler: PKK , kaymakam , suikast
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