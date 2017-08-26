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    Kaymakam sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşınca...

    İHA
    26 Ağustos 2017 - 11:41Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 11:43

    At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Adana'nın Yüreğir İlçesi Kaymakamı Fatih Genel, Gülek Kalesi’nde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

    Tarihin kalıntılarını, doğanın güzelliğini barındıran ve “Torosların damı" olarak adlandırılan Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

    Kaymakam sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşınca...Manzarayı görmek için vatandaşlar çevre illerden de gelmeye başladı. At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel de Gülek Kalesi’ne giderek manzaraya karşı fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    Uçurumun kenarındaymış gibi oturarak poz veren Kaymakam Genel’in fotoğrafını gören bazı kişiler, "Kaymakam beyde komando ruhu var maşallah” yorumunu yaparken bazı kişiler ise “Dikkat sayın kaymakamımız" yorumunda bulundu.

    Kaymakam sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşınca...

     

    Etiketler: Gülek Kalesi , Mersin , Tarsus , sosyal medya , Fatih Genel , Adana , Yüreğir , Yüreğir Kaymakamı , Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel
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