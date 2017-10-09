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    Kaymakam denizde denetimde mülteci botuyla karşılaştı

    Banu ŞEN/İZMİR
    09.10.2017 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Bu görüntüler bugün öğlen 12.00 civarı Dikili Madra Çayı önlerinde çekildi.

    Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda, sahil güvenlik bot komutanları, emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile birlikte göçmen kaçakçılığını önlemek, alınan tedbirleri yerinde incelemek, denizden göçmen kaçakçılığının yapılabileceği koyları denetlemek amacıyla denizden kontrol yapıyordu.

    Tam da bu sırada Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçmeye çalışan bir mülteci botuyla karşılaştılar. 52 kişilik mülteci dolu bot, Türk karasuları içerisinde, Dikili'ye 3 mil mesafede karşılaşılan bota kaymakam Alper Faruk Güngör'ün komutasında müdahale edildi. Yakalanan mülteciler Dikili merkeze götürülerek gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Etiketler: Dikili , Kaymakam , kaçak
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