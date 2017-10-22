Kayıtta mıyız

GÜNÜMÜZÜN önemli bir kısmı trafikte geçiyor. Özellikle de İstanbul gibi bir şehirdeyseniz. Bazen bu araçlarda talihsiz durumlar da ne yazık ki yaşanabiliyor. Ancak öyle durumlar oluyor ki, siz hatalı olmasanız bile hatalı duruma düşebiliyorsunuz. İşte bu sorun için en önemli çözümlerin başında araç içi kameralar yer alıyor. Kullanıcıların araçlarını çalıştırmalarıyla birlikte kayda başlayan araç içi kameralar, trafikte geçirdiğiniz her saniyeyi kayda alıyor. Full HD’ye kadar yüksek kalitede çekimler yapabilen bu kameralar özellikle geniş açılı lensleri sayesinde, hiç bir ayrıntıyı kaçırmıyor. Hatta bu cihazların en önemli özelliği ise G kuvvetini ölçen çarpışma sensörleri. Bu sayede çekilen görüntülerin doğruluk oranı arttılıyor. Ayrıca, araç içi kameralar, sadece gidilen yönü kaydetmekle kalmıyor, yolcular tarafındaki görüntüleri de hafızaya alıyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TERCİHİ

Araç içi kameralar, özellikle son dönemler sigorta şirketlerinin ilgisini çekmeye başladı. Yurtdışında birçok sigorta şirketinin kullanmaya başladığı bu yöntem araçlarla yapılan kazalarda suçlu olan tarafı tespit etmeye yarıyor. Hatta araç içi kamera kullanan araç sahiplerinin sigorta şirketlerine ödedikleri primler buna göre değişiyor. Örneğin, aracınızda bir araç içi kamera sistemi varsa kasko için daha düşük bir ücret ödüyorsunuz.

ÇARPIŞMA SENSÖRÜ VAR





ARAÇ kameraları arasında en iddialı modellerin başında Asus’un geliştirdiği ‘Reco’ modeli bulunuyor. Sony sensör ile Full HD (1080p) video kaydı yapabilen model, akıllı cihazlar üzerinden gerçek zamanlı ön izleme ve indirme imkanı sunuyor. Modelin en önemli özelliği ise 1 yıllık 500 GB’lık Asus WebStorage üyeliğinin ücretsiz olarak sunulması. Bu sayede kullanıcılar, araçlarında çekilen kayıtları direkt olarak internet üzerinden bulut servisine aktarabiliyor. Ayrıca modelde yer alan çarpışma sensörü sayesinde, yaşanacak talihsiz durumların ayrıntısına ulaşılabiliyor. 1500 TL

FİYAT/PERFORMANSTA İDDİALI





ÇİNLİ teknoloji devi Xiaomi’nin geliştirdiği ‘Mijia’ modeli, yüksek performansı ve ekonomik fiyatıyla dikkat çekiyor. f1.8’lik diyafram açıklığına sahip olan model, 6 ışıklı cam lensiyle düşük ışıkta üst seviye bir performans sunuyor. 160 dereceklik açıya sahip olan model, Full HD olarak görüntüler kaydedebiliyor. Modelin arkasındaki ekranın boyutu ise 2.4 inç olarak sunulurken çarpışma sensörü özelliği de dikkat çekiyor. Ayrıca çekilen görüntülerin akıllı telefonlara anında indirilmesi öne çıkan özelliklerden. 330 TL

ÇİFT KAMERALI





HEM araç içi hem de araç dışı kayıtlar için harekete geçen Piranha, ‘Spycam’ modelini tüketicilerin beğenisine sundu. 2 megapiksellik çift kameraya sahip olan model, kullanıcıların istedikleri kamerayı istedikleri yöne doğru çevirebilmesini ve bu şekilde kayıt yapabilmesini sağlıyor. Aynı zaman üzerinde 2 inçlik bir ekran bulunduran model, kullanıcıların bu ekranı ikiye bölerek iki kameradan gelen görüntüleri canlı olarak takip edebilmesini de mümkün kılıyor. Model 120 derecelik geniş açılı lense sahip ve 32 GB’a kadar SD kart desteği ile kayıt imkanı sunuyor. 530 TL

KOLAY KURULUM





EVEREST’in geliştirdiği ‘Dvr-011’ adındaki model, özellikle kolay kurulumu ile dikkat çekiyor. İstenilen yöne doğru çevrilerek, kolay bir kullanım sunan modelin kamerası 120 derecelik açıya sahip ve 3 megapiksellik kalitede. 2 inçlik ekranın yanı sıra Türkçe menü desteğiyle dikkat çeken Everest’in modeli, gece görüşü sayesinde karanlık ortamlarda da kaliteli görüntüler kaydedebiliyor. Model, 32 GB’a kadar SD kart desteğine sahipken, 4x dijital yakınlaştırma özellini bulunduruyor. 380 TL