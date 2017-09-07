Sınavsız – evraksız kayıt imkânı ve Türkiye’nin neredeyse her ilinde yer alan sınav merkezi ile fark yaratan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) kayıtlar başlıyor. 11 Eylül – 6 Ekim 2017 tarihleri arasında http://ikinciuniversite. istanbul.edu.tr/ adresinden İstanbul Üniversitesine online kayıt olabilirsiniz.

Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyanlar İstanbul Üniversitesinin sınavsız kayıt fırsatından faydalanabilir. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, ikinci bir üniversite okumak isteyenler AUZEF kapsamında yer alan 6 lisans ve 6 önlisans programlarından birine kayıt yaptırabilir ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi olabilirler.