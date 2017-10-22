Kayıtdışı 6. bölüm fragmanında Ali Kemal ve Zeynep kaçırılıyor

Ekranların izleyiciler tarafından soluksuz olarak takip edilen dizisi Kayıtdışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ali Kemal ve Zeynep'in götürüldükleri evde kurulan tuzaklar ölüm saçmaktadır ve ikilinin oradan çıkması hiç de kolay olmayacaktır. İşte, Kayıtdışı yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kendi isteği dışında akıl hastanesinden çıkarılan Orhan, Ali Kemal ve Zeynep’i kaçırır. Onları götürdüğü eve kurduğu tuzaklar ölüm saçmaktadır ve ikilinin oradan çıkması hiç de kolay olmayacaktır. Ekip(Çavuş-Arda-İdil), Ali Kemal’e ulaşamayınca, onları aramaya koyulur. Melek, Ekrem’e karşı düzenlediği operasyonda büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu başarısız operasyon sonrası, üstlerinden gelen kararlar onu daha da köşeye sıkıştıracaktır. İlaç ve silahların sevkiyatını başarılı bir şekilde tamamlamış Ekrem’in keyfi yerindedir ama bu keyif, Zeynep’in kaçırıldığı haberiyle yerini tekrardan sıkıntıya bırakır. Ekrem, Zeynep ve Ali Kemal’i bulması için, Adnan’ı görevlendirir. Adnan, onları bulmak için, Orhan’ın hazırladığı tuzaklı evlere girip çıkmak zorunda kalacaktır. Cafer ve arkadaşları tarafından öldüresiye dövülen Nejat ise, bütün bunlar olurken, hastanede yaşam savaşı vermektedir...
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ekrem’in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizlerle karşı karşıya getirecektir. Ulaştıkları isim akıl hastanesinde yatmaktadır. Onu oradan sessizce çıkarabilmek, Ali Kemal’in ekibi için hiç de kolay olmayacaktır. Ekrem, evinin birileri tarafından dinlendiğinin farkındadır ve kendisini dinleyenlere bir tuzak hazırlar. Ekrem’e büyük bir operasyon hazırlığında olan Melek, kurulan tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. Zeynep, çalıştığı ilaç firmasında son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imha edilmediğinden şüphelenir. Bu şüphe, Zeynep’in kendisini tehlikeli bir olayın içinde bulmasına sebep olur. Ona yardım etmek için gelen Ali Kemal’i ise başka sürprizler beklemektedir...
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