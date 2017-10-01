Kayıtdışı 3. bölüm fragmanında Adnan, Ali Kemal'i alt edebilecek mi?

Ekranların sevilen ve takip edilen heyecan seviyesi yüksek olan dizisi Kayıtdışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kayıtdışı yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Kayıtdışı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Adnan, Ali Kemal’i alt etmek için, eline geçen büyük fırsatı kullanamasa da, izlediği görüntüler onu çok daha tehlikeli bir düşman konumuna getirir. Belçika’dan gelen elmasların sahibi Ekrem’i tehdit etmekte ve kuryesinin bulunması için Ekrem’i sıkıştırmaktadır. Ekrem kayıp kuryeyi bulması için Ali Kemal’i görevlendirir. Ali Kemal Zeynep’i kendine aşık etmek için hakkında araştırma yapmakta ve onun sempatisini kazanacak küçük romantik oyunlar oynamaktadır. Ali Kemal kendi kaçırdığı kuryeyi elmaslarla birlikte Ekrem’e teslim etmek zorundadır. Ancak gerçek kuryeyi götüremeyeceği için başkasını bulması gerekmektedir. Esra’nın, kocasının yoğun çalışma hayatına olan memnuniyetsizliği Ali Kemal’in söylediği basit bir yalan yüzünden şüpheye dönüşür. Esra, Ali Kemal’in kendisini aldattığını düşünmeye başlamıştır. Mesai arkadaşı Feridun’la bir görevde olan Suat, kendisini hiç ummadığı bir anda bir rüşvet ağının içinde bulur. İnci ve Burak arasında başlayan ilişkiyi kıskanan Tuğba ise boyundan büyük bir işe kalkışıp İnci’ye telafisi zor bir kötülük yapar. Tıfıl bir akşam ağzı yüzü kanlar içerisinde Nejat’ın saz atölyesine gelir. Bu durum, Tıfıl’ı tedavi etmek için gelen Zeynep’in, Ali Kemal’in kardeşiyle tanışmasına ve onu daha yakından tanımasına vesile olur. Ali Kemal kendisine verilen kuryeyi bulma görevini yapmak zorundadır. Büyük bir risk alıp Çavuş’u Belçikalı kurye olarak Ekrem’in önüne götürmeye karar veren Ali Kemal, olaylar çığırından çıkınca çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kaza yapan aracın direksiyonunda Zeynep'i gören Ali Kemal, şaşkındır. Zeynep’in kazasına sebep olan kişiyi bulmak için Ekrem Adnan’ı görevlendirir ve Adnan kamera kayıtlarından sorumluyu bulmak için harekete geçer. Ekrem’in Avrupa’dan beklediği kurye kaçırılır. Kuryeyi kaçıran Melek’tir ancak sorguladıklarında kaçırdıkları adamın bir turist olduğu yanlış kişinin kaçırıldığı asıl kuryenin ortada olmadığı anlaşılır. Herkesin aradığı kurye nerededir? Ali Kemal’in kardeşi Nejat bulduğu kimsesiz çocuğun ailesini bulmak için harekete geçer. Çocuğun ailesini ararken Tıfıl kaybolur. Zeynep ile yakınlaşmak için yollar arayan Ali Kemal onu etkilemenin bir yolunu bulabilecek midir? Ali Kemal, Zeynep ile epey çalkantılı başlayan ilişkilerini, sıcak bir hale nasıl getirecektir? Ali Kemal’in kızının okulunda Tuğba okulun en yakışıklı ve karizmatik çocuğu Burak’tan hoşlanırken, Burak Tuğba’nın kuzeni İnci’den hoşlanır. Bu durum iki kuzenin arasında büyük bir gerilime neden olur. Ali Kemal, işinin, görevinin ve ailesinin bir çok sorunu ile uğraşırken, Adnan kazanın sorumlusunun Ali kemal olduğuna dair bir kanıt bulur, bu kanıt Ekrem’e ulaşırsa, bu bütün görevin sonu demektir...