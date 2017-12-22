Kayıt kabul sınavıyla burs imkanı

Özel okullar, öğrencilere burs imkanı veriyor. 6 Ocak 2017’de Bursa’da başlayacak Biltek Okulları kayıt kabul sınavı ve tanıtım günleri, 13 Ocak’ta Ankara ve İstanbul kampüslerinde devam edecek. 2’den 11’inci sınıfa kadar herkesin katılabileceği kayıt kabul sınavı ve tanıtım günleri etkinliği, 2018-2019 eğitim dönemi için ayrıcalıklı birçok imkan sunacak. Öğrenciler sınavdaki başarı puanlarına göre yüzde 10 ile 100 oranında farklı burslar alabilecek. Sınav ve sonraki süreçte ise veliler isterlerse oryantasyon programına katılarak okul ve eğitim sistemi hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Biltek Okulları’nın kendine özgü eğitim metodları var. GAYE (Güçlü Akademik Yetin Eğitim), ÇAREM (Çözümsel Akademik Rehberlik Modeli) gibi. Sınıf ortamının dışında öğrencilerinin gelişimini özel dersler ile de destekleyen Biltek Okulları 2017-2018 döneminde, ilkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerine haftada yaklaşık 30 saat özel ders imkanı sundu. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir diğer konu ise ‘değerler eğitimi’. Öğrencilerinin kültürel gelişimini BADE (Biltek Ahlaki Değerler Eğitimi) ile destekleyen okulda d-Eğitim seti kullanılıyor. SES (Sosyal Etkinlik Sepeti) ile öğrencilerine spor ve sahne sanatları eğitimleri, yurtiçi ve yurtdışı geziler, izcilik gibi farklı alanlarda da imkanlar sunuyor.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMİŞ BİREYLER

Özel İngilizce eğitimi de sunan Biltek Okulları Genel Müdürü Mutalip Hasdemir, “Gerek TEOG, gerek ise üniversiteye yerleştirme sınavlarında oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Tüm alanlarda her yıl mutlaka Türkiye derecesi elde etmiş birden çok öğrencimiz var. Okulumuzda biz bunu eğitim, kültür sanat ve sportif alanlarda sunduğumuz imkanları harmanlayarak başardığımıza inanıyorum. Akademik başarı kadar çocuklarımızın hayata her alanda hazır, kendini tamamlamış ve öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmasına önem veriyoruz. Çünkü hayatta başarı, mevcut yeteneği farklı alanlarda kullanabilme becerisi gerektiriyor” diyerek öğrencilerde akademik başarı kadar sosyal ve kültürel gelişimin de önemli olduğuna dikkat çekti.