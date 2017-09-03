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Kayıt dışına karşı defterler internete

Neşe KARANFİL/ANKARA
03.09.2017 - 21:14 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 21:14

MALİYE Bakanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele için yeni yöntemler geliştiriyor.

Öncelikle basit usul mükellef ve işletme tutan mükelleflerin kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde tutulacak. Yaklaşık 2 milyon mükellefin defterleri artık internet ortamında doldurulacak. Bu projeyle birlikte kayıt dışı ekonomi için mükelleflerden alınan mal ya da hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formları da buradan alınacak. İkinci önemli adım ise hazır beyannamede olacak. Maliye Bakanlığı evsahipleri için gayrimenkul sermaye iradı beyanlarını yani kiralardan elde edilen gelirler için hazır beyanname sistemini getirdi. Orta vadede ticari kazanç ve serbest meslek erbabı için de bu sistemi getirmeye hazırlanıyor.

MÜKELLEFE KOLAYLIK

Maliye Bakanlığı hem mükellefe kolaylık hem de kayıt dışılığı azaltmak için defterlerin internet ortamında tutulmasına yönelik bir çalışma başlattı. Büyük ticari işletmeler kayıtlarını bilanço esasına göre tutuyorlar. Daha küçük mükelleflerde ise basit usul mükellef ve defterlerini işletme hesabına göre tutan mükellefler var. Kendi işini yapan ve alış ve satışları ile gayri safi hasılası her yıl belirlenen limitlerin altında kalan mükellefler basit usul olarak kabul ediliyorlar. Marangoz, kasap, kantin işletmeciliği yapan mükellefler Maliye Bakanlığı’nın belirlediği sınırların altında alım satım yapmışlarsa basit usul olarak kabul ediliyorlar. Maliye Bakanlığı’nın belirlediği sınırları aşanlar ise işletme hesabına göre defter tutuyorlar. Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu mükelleflerin her sene defterlerini kendilerinin tuttuğunu ya da muhasebeciye tutturduklarını belirterek, “Kırtasiyeden defter alıp noterden tastik ettiriyorlar ya da bilgisayar çıktısı alıp noterden tastik ettiriyorlar. Biz de mükelleflere bu hizmeti sunmaya başlayacağız. Artık  mükellefler defterlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet portalı üzerinden tutabilecekler. Vatandaş burada fiziki ortamda defter tutmaktan kurtuluyor. 5 yıl saklama mecburiyeti var, bundan da kurtulacak. Maliyeti düşecek. Yine muhasebeci aracılığıyla yapmak istiyorsa GİBinternet sitesinden tutacak. Son derece modern ve basit olacak” dediler.

FORMLAR DA ALINACAK

Kayıtların internet ortamında tutulmasını takiben Maliye bir sonraki adıma geçecek. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele için mükelleflerden alış ve satışları gösteren Ba ve Bs formları var. Maliye Bakanlığı bu formları toplayarak çapraz kontrol yapıyor ve malların gerçek alım değerlerini kontrol ediyor. Bir sonraki adımda da bu formlar kaldırılarak internet ortamındaki defterlerden Maliye bilgileri alacak.

Etiketler: Maliye Bakanlığı , kayıt dışı ekonomi , gazetehaberleri
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