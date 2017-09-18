Kayıt Dışı dizisi bu akşam başlıyor..İşte 'Kayıt Dışı'nın oyuncuları ve fragmanı

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in yer aldığı “Kayıtdışı” dizisi 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.

Senaryosunu Şahin Altuğ ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yapımcılığını Red Arrow Entertainment bünyesindeki Karga Seven Pictures’ın, proje tasarımı ile kreatif yönetmenliğini ise Cevdet Mercan’ın üstlendiği projede, güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.

Erkan Petekkaya, uluslararası bağlantıları olan bir suç organizasyonunu çökertmekle görevlendirilmiş bir istihbarat ajanını canlandıracağı yeni dizi için “Yeni bir hikaye, yeni bir macera ve harika bir kadro. Çok farklı bir proje ile seyirci karşısına çıkacağımız günü heyecanla bekliyorum. Ekranı çok özledim ve bu özlemin dinmesine çok az bir zaman kaldı." diyerek heyecanını dile getirdi.

Dizide sınır tanımayan, özgür ruhlu, maceraperest bir doktoru canlandıran Songül Öden çalışırken duyduğu keyfi, izlerken seyircinin de almasını dilediğini belirtti.



“Büyük heyecan duyduğum hikayemizin izleyiciye de aynı hissiyati vereceğine eminim” diyerek duygularını dile getiren Dolunay Soysert ise güzel, anlayışlı, yardım sever ve zeki “Esra” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

KAYIT DIŞI DİZİSİNİN OYUNCULARI



Uğur Polat, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, İsmail Hacıoğlu, Tugay Mercan, Burak Yamantürk, Serdar Orçin, Kadim Yaşar ve Müge Boz gibi birçok deneyimli oyuncunun yer aldığı “Kayıtdışı” için şimdiden nefesler tutuldu.