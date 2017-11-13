Kayıt Dışı dizisi bitti mi? Yeni bölüm ne zaman?

Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve Uğur Polat’ın başrollerini paylaştığı Kayıtdışı ekran macerasına bir süre ara verdi. Fox Tv yayın akışında Kayıtdışı’nın yerine milli maça yer verilmesi final iddialarını gündeme getirdi.. Peki, Kayıtdışı bitti mi? Yeni bölüm ne zaman?
Dizi yapımcısı ve kanaldan herhangi bir resmi açıklama gelmedi ancak çekimler sırasında ufak bir kaza geçiren başrol oyuncusu Erkan Petekkaya'nın ayağının kırılması yeni bölüm çekimlerini aksattığını düşündürdü. Kayıtdışı yeni bölümün ise ileri bir tarihte yayınlanması bekleniyor.
ERKEN PETEKKAYA SETLERDEN UZAK KALACAK
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken talihsiz bir kaza atlattı. Otomobiline binmek üzereyken ters bir hareketle ayağını burkan Petekkaya soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayağı alçıya alınan Erkan Petekkaya'nın bir süre setlerden uzak kalacak.
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