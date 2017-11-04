"Kayıt dışı çalıştırılan kadın sayısı İzmir’in nüfusu kadar"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, “Türkiye’de 8,3 milyon kadının 4 milyonu kayıt dışı. Geriye 4,3 milyon kalıyor, İzmir nüfusu kadar. Kayıt dışı çalıştırılan kadınların sayısı İzmir’in nüfusu kadar. Maalesef buna rağmen il bazında çalışan anne sayısı düşünüldüğünde kreş sayısı yetersiz.” dedi.



Oktar, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) düzenlediği İnsan Yönetimi Kongresi'nde Yazar Ayşe Arman'ın moderatörlüğünü yaptığı "Kalbiyle Konuşanlar" panelinde kadın istihdamı ve iş yaşamında kadınların karşılaştıkları güçlüklerle ilgili açıklamalarda bulundu.Oktar, sivil toplum kuruluşlarının aynı kişiler tarafından uzun yönetilmesini doğru bulmadığını belirterek, "KAGİDER'in tüzüğünde bir başkanın en fazla 2 dönem başkanlık yapabileceği yazıyor. 2+2, 4 yıl. Çünkü bu sorumluluğu isteyen başkalarına da imkan vermek gerekiyor." diye konuştu.

KAGİDER olarak kadın girişimcilere eğitimler verdiklerini anlatan Oktar, eğitim faaliyetlerinin çalışmalarının temelini oluşturduğunu söyledi.

KAGİDER'in Danone ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Oktar, "Doğum nedeniyle işten ayrılan kadınların yüzde 60'ı iş yerinde ya da iş yerinin sağladığı iyi bir kreş olursa işe geri döneceklerini söylediler. Kadınların eşlerine sorduk, onlar da eşlerinin işe dönmesini istiyorlardı. Daha önemlisi çocuklarına sorduk; ‘Anneniz çalıştığı için kendinizi yoksun hissettiniz mi?’ Bu çok önemli, çocuklar ‘Annemin çalışmasından gurur duydum.’ dediler." ifadelerini kullandı.

Oktar, Whatsapp'tan veli grupları yazışmalarına değinerek, "Herşeyi bilen 'Kaplan Anne'lerden, 16 yaşında bir gencin ne yiyeceğini, her konuda her detayı olarak bilen annelerden ziyade, çocuklarımızın özgüvenine destek olan anneler olmalıyız." diye konuştu.



"20 MİLYON KADIN EVDE OTURMAYA DEVAM EDECEK"

Çalışan annelere ve ailelerine hizmet verecek kreş sayılarının yetersiz olduğunu belirten Oktar, şöyle konuştu:

"Herkesin bildiği gibi Türkiye’de 8,3 milyon kadının 4 milyonu kayıt dışı. Geriye 4,3 milyon kalıyor, İzmir nüfusu kadar. Yani kayıt dışı çalıştırılan kadınların sayısı İzmir’in nüfusu kadar. Maalesef buna rağmen il bazında çalışan anne sayısı düşünüldüğünde kreş sayısı yetersiz. Kadınlar ve çocukları için bu imkanları sağlayamadığınız sürece 20 milyon kadın evde oturmaya devam edecek. Bunların yüzde 10’u, yüzde 20’si iş hayatına katılsa Türkiye çok daha zengin olacak."

