Kayıt Dışı 7. bölümde Esra'nın sırrı ortaya çıkıyor

Kayıt Dışı dizisinin 7. bölümü için nefesler tutuldu. Dizinin ekrana gelen son bölümüne Nejat’ın ölümü damga vurmuş, kardeşini kaybeden Ali Kemal gözyaşlarına boğulmuştu. Kardeş acısı yaşayan Ali Kemal’in intikam için nasıl bir yol izleyeceği Kayıt Dışı’nın bu akşamki bölümünde netlik kazanacak. İşte, Kaytıdışı’nın 7. bölümünden ilk kareler!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Nejat’ın yoğun bakımda olduğu haberiyle dünyası başına yıkılan Ali Kemal’e, bir darbe de Esra’dan gelecek, onun hakkında öğrendiği sır, ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirecektir. Ekip, Nejat’ın intikamını almak için Cafer’in peşine düşer. Zeynep, anne ve babasının sır ölümünü aydınlatmaya kararlıdır. Bu konuda, belki de güvenebileceği tek kişi olan Ali Kemal’den yardım ister. Orhan, Melek’e sürpriz bir teklifte bulunur. Başarısız geçen operasyon sonrası açığa alınan Melek’in, ona güvenmekten başka çaresi kalmamıştır. Orhan’ın ortaya çıkmasıyla uykuları kaçan Ekrem, sinsice bir plan yapar ve Orhan’ı yok etmesi için Adnan’ı görevlendirir. Adnan, peşine düştüğü adamın babası olduğundan habersiz işe koyulur. Ali Kemal ise, Orhan’ın, Ekrem’in bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökebilmek için eline geçen en büyük fırsat olduğunun farkındadır ve onlardan önce Orhan’a ulaşmak için elinden geleni yapacaktır... Kayıtdışı yeni bölüm