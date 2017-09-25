Kayıt Dışı 2. bölüm 3. fragmanına mezarlık sahnesi damga vurdu

Kayıt Dışı dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasına 18 Eylül Pazartesi günü başlayan yeni dizinin ilk bölümünde karakterleri tanıma fırsatı bulan izleyiciler, merakla Kayıt Dışı 2. bölüm fragmanlarını takip ediyordu. Özellikle ilk bölüm finalinde kaza geçiren Zeynep’in ölüp ölmeyeceğine yönelik soru işaretleri vardı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kayıt Dışı’yla ilgili yeni gelişmeler!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kaza yapan aracın direksiyonunda Zeynep'i gören Ali Kemal, şaşkındır. Zeynep’in kazasına sebep olan kişiyi bulmak için Ekrem Adnan’ı görevlendirir ve Adnan kamera kayıtlarından sorumluyu bulmak için harekete geçer. Ekrem’in Avrupa’dan beklediği kurye kaçırılır. Kuryeyi kaçıran Melek’tir ancak sorguladıklarında kaçırdıkları adamın bir turist olduğu yanlış kişinin kaçırıldığı asıl kuryenin ortada olmadığı anlaşılır. Herkesin aradığı kurye nerededir? Ali Kemal’in kardeşi Nejat bulduğu kimsesiz çocuğun ailesini bulmak için harekete geçer. Çocuğun ailesini ararken Tıfıl kaybolur. Zeynep ile yakınlaşmak için yollar arayan Ali Kemal onu etkilemenin bir yolunu bulabilecek midir? Ali Kemal, Zeynep ile epey çalkantılı başlayan ilişkilerini, sıcak bir hale nasıl getirecektir? Ali Kemal’in kızının okulunda Tuğba okulun en yakışıklı ve karizmatik çocuğu Burak’tan hoşlanırken, Burak Tuğba’nın kuzeni İnci’den hoşlanır. Bu durum iki kuzenin arasında büyük bir gerilime neden olur. Ali Kemal, işinin, görevinin ve ailesinin bir çok sorunu ile uğraşırken, Adnan kazanın sorumlusunun Ali kemal olduğuna dair bir kanıt bulur, bu kanıt Ekrem’e ulaşırsa, bu bütün görevin sonu demektir...
Kayıtdışı yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
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