Kayıp silahlar aranıyor

TBMM Başkanvekili CHP’li Yaşar Tüzün’ün yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bazı silah ve mühimmatın kayıp olduğunu açıkladı. Söz konusu silahların miktarı ve türü konusunda bilgi vermeyen Canikli, kayıp silahların Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta arandığını belirtti.



Canikli yanıtında şu bilgileri verdi: “Kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBEİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlanmıştır. Ayrıca konu adli makamlarca da soruşturulmaktadır. Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.”



Bakan Canikli, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle 3 Kasım 2017 tarihi itibarıyla TSK’dan 8 bin 570 kişinin ihraç edildiğini de açıkladı.