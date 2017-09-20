Kayıp prenses Milano'da bulundu!

İngiliz Mail Online haber portalı, milyoner prensesin kaybolduktan 6 ay sonra Milano'da, gaspa uğramış ve hafızasını kaybetmiş şekilde bulunduğunu yazdı. Kadının ailesinin Lak'ı bulması için özel soruşturmacıları kiraladığı aktarıldı.

4 dil konuştuğu belirten ve bir film şirketinin yöneticisi olduğu aktarılan 51 yaşındaki Lak'ıın nerede olduğu bu zamana kadar merak konusuydu.

İngiliz polisinin kadının bulunmasında özel bir rol oynayıp oynamadığı ise bilinmiyor. Kadınının çok kirli bir hal de bulunduğu ifade edildi.

Kadının bulunduktan sonra, "Milan'a aşık oldum. Yoldan geçenler, gönüllüler, burada yaşayanlar bana yardım etmek istedi. Ancak ben reddettim. Bana yemek veriyorlardı ben kabul etmiyordum" dediği aktarıldı.