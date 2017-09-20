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    Kayıp prenses Milano'da bulundu!

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 11:46 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 11:49

    İngiltere'de 6 ay önce bir anda ortadan kaybolan milyoner Ariane Lak, İtalya'nın Milano kentinde hafızasını kaybetmiş bir halde bulundu. 51 yaşındaki Lak, İran'ı uzun yıllar yönetek Kaçar Hanedanı'nın soyundan geliyor.

    İngiliz Mail Online haber portalı, milyoner prensesin kaybolduktan 6 ay sonra Milano'da, gaspa uğramış ve hafızasını kaybetmiş şekilde bulunduğunu yazdı. Kadının ailesinin Lak'ı bulması için özel soruşturmacıları kiraladığı aktarıldı. 

    4 dil konuştuğu belirten ve bir film şirketinin yöneticisi olduğu aktarılan 51 yaşındaki Lak'ıın nerede olduğu bu zamana kadar merak konusuydu. 

    Kayıp prenses Milanoda bulundu

    İngiliz polisinin kadının bulunmasında özel bir rol oynayıp oynamadığı ise bilinmiyor. Kadınının çok kirli bir hal de bulunduğu ifade edildi. 

    Kadının bulunduktan sonra, "Milan'a aşık oldum. Yoldan geçenler, gönüllüler, burada yaşayanlar bana yardım etmek istedi. Ancak ben reddettim. Bana yemek veriyorlardı ben kabul etmiyordum" dediği aktarıldı. 

    Etiketler: ingiltere , ingiliz , milano
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