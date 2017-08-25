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    KayÄ±p kÄ±zÄ±nÄ± aramaya geldi, korkunÃ§ gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

    HÃ¼rriyet Haber
    25 AÄŸustos 2017 - 11:03Son GÃ¼ncelleme : 25 AÄŸustos 2017 - 11:07

    13 yaÅŸÄ±ndaki Aleyna AkagÃ¼ndÃ¼z, 12 AÄŸustosâ€™tan beri kayÄ±ptÄ±. Annesi SevinÃ§ AkagÃ¼ndÃ¼z, kayÄ±p kÄ±zÄ±nÄ± bulmak iÃ§in LÃ¼tfiye Pekcanâ€™Ä±n sunduÄŸu YaÅŸamdan Hikayeler programÄ±na baÅŸvurdu. KÃ¼Ã§Ã¼k Aleyna canlÄ± yayÄ±nda bulundu, ama korkunÃ§ bir gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

    Ã‡OCUKLARINI DÃ–VDÃœÄžÃœ SOPALARA Ä°SÄ°M VERMÄ°Åž!

    KayÄ±p kÄ±zÄ±nÄ± arayan Anne SevinÃ§ AkagÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n 16 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ahmet AkagÃ¼ndÃ¼z annesinin uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti anlattÄ±.Â  â€˜Annem beni hem dÃ¶vÃ¼yordu hem de dÃ¶vdÃ¼rÃ¼yordu. ArkadaÅŸlarÄ± ve annem ayrÄ± ayrÄ± beni dÃ¶vdÃ¼. Annemin bizi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ sopalarÄ±n adlarÄ± vardÄ±. Haydar ve Mustafa adÄ±nÄ± verdiÄŸi sopalarÄ±yla bizi dÃ¶vÃ¼yorduâ€™ dedi.

    KayÄ±p kÄ±zÄ±nÄ± aramaya geldi, korkunÃ§ gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

    ANNE KENDÄ°NÄ° BÃ–YLE SAVUNDU

    Annenin Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ sopalar canlÄ± yayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Anne SevinÃ§ AkagÃ¼ndÃ¼z ise â€˜Herkesin evinde bir Haydar vardÄ±râ€™ sÃ¶zleriyle kendini savundu. CanlÄ± yayÄ±na Manisaâ€™dan baÄŸlanan bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ecem ToÄŸuÅŸlu ve damadÄ± GÃ¶khan ToÄŸuÅŸlu da SevinÃ§ AkagÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n 6 Ã§ocuÄŸuna ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â 

    TÃœYLER ÃœRPERTEN Ä°DDÄ°ALAR

    SevinÃ§ AkagÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n damadÄ± GÃ¶khan ToÄŸuÅŸlu kayÄ±nvalidesinin yasak iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevgilisine evde Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¶vdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia etti. Damat ToÄŸuÅŸlu, â€˜Ã‡ocuklarÄ±na zorla baba dedirtmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± neden saklÄ±yorsun? Aleynaâ€™nÄ±n senin yÃ¼zÃ¼nden cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± neden saklÄ±yorsun? O Ã§ocuÄŸun baÅŸÄ±nÄ± kendin yaktÄ±n.â€™ dedi.Â

    DamadÄ±nÄ±n iddialarÄ±yla Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nen SevinÃ§ AkagÃ¼ndÃ¼z kÄ±zÄ±nÄ± ve damadÄ±nÄ± yalan sÃ¶ylemekle suÃ§ladÄ±.

    KayÄ±p kÄ±zÄ±nÄ± aramaya geldi, korkunÃ§ gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

    ÃœZERLERÄ°NE KAPIYI KÄ°LÄ°TLEMÄ°Åž

    TÃ¼yler Ã¼rperten iddialar Ã¼zerine programÄ±n sunucusu LÃ¼tfiye Pekcan yetkilileri gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Eve giden Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri Ã§ocuklarÄ± Ã¼zerlerine kapÄ± kilitlenmiÅŸ ÅŸekilde buldu. Evde bulunan SevinÃ§ AkagÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n 2 Ã§ocuÄŸu ve bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±na ait iki torunu himaye altÄ±na alÄ±ndÄ±.

    KayÄ±p kÄ±zÄ±nÄ± aramaya geldi, korkunÃ§ gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

    KAYIP ALEYNAâ€™DAN ÅžOK SUÃ‡LAMA

    KayÄ±p Aleyna ise ablasÄ±nÄ±n evinden olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Polis ekipleri Abla Ecem ToÄŸuÅŸluâ€™nun evinde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada Aleynaâ€™yÄ± buldu.

    AblasÄ± Ecem ToÄŸuÅŸluâ€™nun evinde bulunan Aleyna â€˜Annem dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in kaÃ§tÄ±m. Annem evdeki iki kalÄ±n sopayla beni ve bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸlerimi dÃ¶vÃ¼yordu.Annemin korkusundan buraya saklandÄ±m. Anneme verilmekten korktum.â€™ dedi.

    13 yaÅŸÄ±ndaki Aleyna polisteki sorgusunun ardÄ±ndan Sosyal Politikalar Manisa Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±nacak.

    Etiketler: Aleyna AkagÃ¼ndÃ¼z , sevinÃ§ akagÃ¼ndÃ¼z , Sosyal Politikalar Manisa Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ , LÃ¼tfiye Pekcan , YaÅŸamdan Hikayeler
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