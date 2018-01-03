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    'Kayıp kız' kargaşası: 4 kişi gözaltına alındı

    İHA
    03.01.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

    Denizli’de, evden ayrılarak erkek arkadaşının evine gitmesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarı verilen kızın bir yakını, kızı erkek arkadaşıyla görünce kargaşa çıktı, polis 4 kişiyi gözaltına aldı. 

    Olay, saat 20.30 sularında Denizli’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kızın evde kalmak istemediği ve erkek arkadaşının yanına gitmek istediği ileri sürüldü. Evden ayrılan kızın ailesi, kayıp ihbarında bulundu. 

    ARBEDE ÇIKTI

    Genç kız, erkek arkadaşları S.B. ve D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir erkekle gezdiği sırada akrabaları tarafından görüldü. Bunun üzerine kızın akrabası kızı ve yanındakileri uyararak, kızın ailesinin kayıp ihbarında bulunduğunu ve kızın eve gitmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu ve kızın ailesine haber verdiği ileri sürüldü. Olay yerine gelen kızın ailesi ile kızın arkadaşları arasında sözlü tartışma, ardından arbede çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay büyümeden polis ekipleri gelerek müdahale etti. 

    AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

    Polis ekipleri, kızın arkadaşları S.B., D.B., ve ismi öğrenilemeyen biri kişi ile kızın akrabası olan şahsı gözaltına aldı. Ekipler, ifadesi alınmak üzere kızı karakola götürürken, kızın 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi. 

    Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. 

    Etiketler: kavga
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