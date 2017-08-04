MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kayıp kadın drone’la bulundu

    Kayıp kadın drone’la bulundu

    DHA
    04 Ağustos 2017 - 19:52Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 19:54

    DENİZLİ’nin Bekilli İlçesi’nde kaybolan alzheimer hastası 75 yaşındaki Kıymet Şenli’yi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri drone ile buldu.

    Bekilli İlçesi’nde yaşayan ve alzheimer hastası Kıymet Şenli dün akşam saatlerinde kayboldu. Şenli’nin eve dönmemesi üzerine yakınları AFAD’dan yardım istedi. Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

    Kayıp kadın drone’la bulundu

    Şenli’nin gidebileceği yeri tespit eden AFAD ekipleri havadan drone ile tarama yaptı. Lağım Deresi mevkiinde bulunduğu saptanan Şenli, bölgeye ulaşan görevliler tarafından sedyeye alındı.

    Bitkin ve yorgun olduğu gözlenen Kıymet Şenli,ÿ ambulansla Bekilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Etiketler: AFAD , DRONE , KAYIP
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri