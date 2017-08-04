Kayıp kadın drone’la bulundu

Bekilli İlçesi’nde yaşayan ve alzheimer hastası Kıymet Şenli dün akşam saatlerinde kayboldu. Şenli’nin eve dönmemesi üzerine yakınları AFAD’dan yardım istedi. Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Şenli’nin gidebileceği yeri tespit eden AFAD ekipleri havadan drone ile tarama yaptı. Lağım Deresi mevkiinde bulunduğu saptanan Şenli, bölgeye ulaşan görevliler tarafından sedyeye alındı.

Bitkin ve yorgun olduğu gözlenen Kıymet Şenli,ÿ ambulansla Bekilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.