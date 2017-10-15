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    Kayıp iki kuzenden günler sonra kötü haber

    Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)
    15.10.2017 - 17:25 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’da 23 Eylül günü 'Balık tutmaya gidiyoruz' diyerek, evlerinden ayrılan 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan’ın cansız bedenleri, İstanbul Silivri’deki Değirmenköy Barajı’nda bulundu. İki kuzenin içinde olduğu otomobil, sudan çıkarılırken yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada çalışan ve kuzen belirtilen Arda ile Pehlivan, 23 Eylül günü akşamı 'Balık tutmaya gidiyoruz' diyerek, evlerinden çıktı. Yola 59 EE 239 plakalı otomobille çıkan kuzenlerden bir daha haber alınamadı. Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan’ı gidebilecekleri her yerde aradı; ancak kuzenler bulunamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı.

    Kayıp iki kuzenden günler sonra kötü haber

    Arama çalışmalarını sürdüren polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Pehlivan’ın cep telefonunun en son İstanbul’un Silivri İlçesi’ne bağlı Demirköy mevkisinde sinyal verdiğini belirledi.

    Kayıp iki kuzenden günler sonra kötü haber

    Çevrede yaklaşık 3 haftadır arama çalışmaları devam ederken, bu sabah Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Değirmenköy Barajı’na dalış yaptı. Saatler süren çalışmaların ardından Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan’ın baraja düştükleri otomobil içerisinde cansız bedenleri bulundu. Otomobil, sudan vinçle çıkarılırken, Arda ile Pehlivan’ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayıp iki kuzenden günler sonra kötü haber

    Etiketler: kayıp kuzenler
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