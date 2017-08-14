Kayıp Hollandalı Joey Hoffman'dan kötü haber

Mersin'in Silifke İlçesi'ne bağlı Narlıkuyu'da 8 Temmuz tarihinde arazi satın almak için gezerken ortadan kaybolan 22 yaşındaki Joey Hoffman'ın cesedi bulundu. Hoffman'ın cesedinin kaybolduğu bölgeye çok yakın bir yerde kuru dere yatağında bulunduğu bildirildi.

EN SON 8 TEMMUZ'DA KONUŞMUŞLARDI

Sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz'da Narlıkuyu'da tatil yapmak ve arazi satın almak için bu bölgeye geldi. Dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, "Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim" diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı. Kayıp olan Joey Hoffman'dan haber alamayan ailesinden ağabeyi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald, Mersin'e geldi. Joey Hoffman, ağabeyi ile en son 8 Temmuz'da konuştuklarını belirtti.



80 KİŞİLİK EKİP ARIYORDU

Joey Hoffman'ı bulunması için polis, jandarma, AFAD Mersin ve Adana'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Polis ekipleri, bölgede 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. Hollanda'dan getirilen arama köpeği de çalışmalara katıldı. Drone ve detektör köpeklerle dik yamaç, kayalık ve ağaçlık bölgede aranan Joey Hoffman'ın cesedi bu sabah Kuruçay Deresi yakınında kayalıklar arasında Ankara'dan gelen arama ekibindeki Kadavra köpeği tarafından bulundu. Cesedin bulunduğu bölgede Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi devam ederken, cesetteki ilk muayenede bıcak ya da ateşli silah izine rastlanamadı.

Bu arada uyuşturucu kullandıkları için gözaltına alınıp, nöbetçi mahkemece denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılan Björn Breukers ve Türk eşi Derya Ün Breukers’un arazi bakarken farklı yöne gitmiş olabileceğini ileri sürdüğü Joey Hoffman olayı Hollandalı gazeteciler tarafından da takip ediliyordu.

(Björn Breukers ve Türk eşi Derya Ün Breukers)