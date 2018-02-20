Kayıp çocuk çatıda bulundu

Muhammed Talha, dün Altınşehir Mahallesi 3021. Sokak'ta babasıyla çöpten plastik toplarken kayboldu. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine inceleme başlatan ekipler, İl Jandarma Komutanlığından getirilen eğitimli köpekle bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı, ancak çocuğa ulaşılamadı.

Sabah saatlerinde çevredeki güvenlik kameralarını tekrar inceleyen ekipler, Muhammed'in sokak içerisindeki bir binaya girdiğini tespit etti. Yapılan aramada çocuk binanın çatısındaki ranzada uyurken bulundu.



Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Muhammed Talha muayene edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Muhammed Talha, daha sonra ailesine teslim edildi.