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    Kayıp cesetler kâbusları oldu! 'Hava kararınca dışarı çıkamıyoruz'

    Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
    22.12.2017 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme köyünde geçen 29 Kasım’da çıkan yangın sonrası kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi’nin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor. Diğer taraftan, olayın meydana geldiği mahallenin bağlı olduğu Bürme köyünde yaşayanlar, korku içerisinde olduklarını ve hava karardıktan sonra evlerinden çıkamadıklarını söyledi.

    Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde geçen 29 Kasım’da çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi’ne ait iki ev kül oldu. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’na yangından sonra ulaşılamadı.

    KÖYDE TEDİRGİNLİK HAKİM

    Jandarma ve komando ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, olayın meydana geldiği mahalleye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bürme köyünde yaşayanlar tedirgin olduklarını söyledi. Köylülerden Rafet Mantaroğlu, "Çok iyi insanlardı. Yaşanan olay bizi de tedirgin etmeye başladı. Korkuyoruz. Köyde yaşayan insanlar hava karardıktan sonra evlerinden dışarı çıkmıyor. Kendi hayatlarımızdan endişe ediyoruz" dedi. Aynı köyde yaşayan Ahmet Çöp de tedirgin olduklarını belirterek, bir an önce suçluların bulunarak en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

    Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi’ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık’ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.’nin kayınpederi Ali Ş., 19 Aralık günü de henüz adları Cumhuriyet Savcılığı tarafından açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı.

    Kayıp cesetler kâbusları oldu Hava kararınca dışarı çıkamıyoruz

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    Etiketler: Kastamonu , Cinayet
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