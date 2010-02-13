Kayıp Aranıyor

Bu maçın kaybında inanın Mustafa Denizli yatıyor.. Hocalıktan uzak hasta adam Denizli.. Sağlığını düşünüyor.. Aklında Beşiktaş' a dair hiçbir şey yok. Gelecek için bir adım atmıyor.. Şimdi Beşiktaş hafta Galatasaray' ı yense ne değişir? Benim için sadece derbi kazanmaktan ibaret olur..



Sayın Denizli Ferrari iyi durumda ama yedek, Neden ? Defans hallaç pamuğu.. Toraman kart sınırı da olduğundan aklı derbide.. Basit ama net 6 pozisyon verdi Beşiktaş..



Tabata nerde yok, Holosko nerde yok, Sivok nerde yok eee... Beşiktaş şansına mı top oynuyor o zaman... Evet bu onu gösteriyor.. Ernst'te 6-7 maçtır bariz görünen performans düşüklüğü acaba Denizli tarafından görülmüyor mu.. Buna bir de Fink eklenince orta sahada kaybolan bir kara kartal olmuyor mu ?..



Tam 5 tane ilk 11 de eski Antep li oyuncuyla başlayan Beşiktaş, sanki A takımı ile paf takımı maçı yapan Beşiktaş bugün deplasmanda yalan oldu gitti.. Bu taraftar ne yapsın daha..



İsyan hakkı değil mi? Gaziantepspor' u canı gönülden kutluyorum.. Çok iyi mücadele ettiler ve hakkı olan 3 puanı aldılar.. Ernst'e yaptığım saldırıyı, maalesef en sevdiğim oyunculardan Ekrem' e de yapmak istiyorum.. Ekrem geçen senenin sarhoşluğunu halen atamadı üstünden..