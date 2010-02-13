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Kayıp Aranıyor

Gençlerbirliği maçından sonra beklenen, ve istenilen Beşiktaş Antep deplasmanında maalesef hüsran oldu...

CEMAL ERBAŞ
SON GÜNCELLEME

Bu maçın kaybında inanın Mustafa Denizli yatıyor.. Hocalıktan uzak hasta adam Denizli.. Sağlığını düşünüyor.. Aklında Beşiktaş' a dair hiçbir şey yok. Gelecek için bir adım atmıyor.. Şimdi Beşiktaş hafta Galatasaray' ı yense ne değişir? Benim için sadece derbi kazanmaktan ibaret olur..
 
Sayın Denizli Ferrari iyi durumda ama yedek, Neden ? Defans hallaç pamuğu.. Toraman kart sınırı da olduğundan aklı derbide.. Basit ama net 6 pozisyon verdi Beşiktaş..
 
Tabata nerde yok, Holosko nerde yok, Sivok nerde yok eee... Beşiktaş şansına mı top oynuyor o zaman... Evet bu onu gösteriyor.. Ernst'te 6-7 maçtır bariz görünen performans düşüklüğü acaba Denizli tarafından görülmüyor mu.. Buna bir de Fink eklenince orta sahada kaybolan bir kara kartal olmuyor mu ?..
 
Tam 5 tane ilk 11 de eski Antep li oyuncuyla başlayan Beşiktaş, sanki A takımı ile paf takımı maçı yapan Beşiktaş bugün deplasmanda yalan oldu gitti..  Bu taraftar ne yapsın daha..
 
İsyan hakkı değil mi? Gaziantepspor' u canı gönülden kutluyorum.. Çok iyi mücadele ettiler ve hakkı olan 3 puanı aldılar..  Ernst'e yaptığım saldırıyı, maalesef en sevdiğim oyunculardan Ekrem' e de yapmak istiyorum.. Ekrem geçen senenin sarhoşluğunu halen atamadı üstünden..

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